***UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi









***UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarÜnlü Menkul Değerler A.Ş. Angora Varlık Finansmanı Fonu'nun Yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzereSermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış15.000.000 (Onbeşmilyon) TL nominal değer tutarında ihraç edilecek Varlığa Dayalı Menkul Kıymet'e ilişkin 21.11.2019 Tarih ve 62/1520 numaralıihraç belgeleri Ek'te bulunmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800190BIST