***UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.10.2019 14:31
***UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.10.2018 tarih ve 49/1107 kararı ile onayladığı 04.10.2018 tarihli ihraç belgesi kapsamında Şirketimiz tarafından bir yıl içerisinde Nitelikli Yatırımcılara ihraç edilmesi planlanan 150.000.000,00-TL ‘ye (Yüzelli milyon Türk Lirası) kadar Tahvil/Bono ve Yapılandırılmış Borçlanma Aracı ihraç izini ile 05.09.2019 tarihinde Borsa dışında 08.10.2019 vade sonu tarihi ile TR0DUUM01542 ISIN Tanımlı 299. Tertip 1.466.000-TL tutarda Yapılandırılmış Borçlanma Aracı (YBA) itfa işlemimiz gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791389
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