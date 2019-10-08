***UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu tarafından 08.10.2019 Tarih ve 29833736-120.01.01-E.12749 Sayılı izin kapsamında Ünlü Menkul Değerler A.Ş. Angora Varlık Finansman Fonu İç Tüzük Değişikliğine ilişkin tadil metni ekte bulunmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791633BIST