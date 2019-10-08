***UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.10.2019 18:10
***UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 08.10.2019 Tarih ve 29833736-120.01.01-E.12749 Sayılı izin kapsamında Ünlü Menkul Değerler A.Ş. Angora Varlık Finansman Fonu İç Tüzük Değişikliğine ilişkin tadil metni ekte bulunmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791633
BIST
18:05101.859
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 102.270
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|Önceki Kapanış
|: 102.993
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102.817
En Düşük
100.656
18:055,8311
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 5,8030
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|Önceki Kapanış
|: 5,7640
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5,8472
En Düşük
5,7819
18:056,3910
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0092
|Açılış
|: 6,3600
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|Önceki Kapanış
|: 6,3300
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6,4266
En Düşük
6,3583
18:05282,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
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|Açılış
|: 282,23
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|Önceki Kapanış
|: 280,03
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283,16
En Düşük
277,88