***UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.10.2019 14:35
***UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.09.2019 tarih ve 53/1250 kararı ile onayladığı 26.09.2019 tarihli ihraç belgesi kapsamında Şirketimiz tarafından bir yıl içerisinde Nitelikli Yatırımcılara ihraç edilmesi planlanan 150.000.000,00-TL ‘ye (Yüzelli milyon Türk Lirası) kadar Tahvil/Bono ve Yapılandırılmış Borçlanma Aracı ihraç izini ile 15.10.2019 tarihinde Borsa dışında 18.11.2019 vade sonu tarihi ile TR0DUUM015Y6 ISIN Tanımlı 302. Tertip 1.800.000-TL nominal tutarda Yapılandırılmış Borçlanma Aracı (YBA) ihraç işlemimiz gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793301
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