***UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 04.10.2018 tarih ve 49/1107 kararı ile onayladığı 04.10.2018 tarihli ihraç belgesi kapsamında Şirketimiz tarafından bir yıl içerisinde Nitelikli Yatırımcılara ihraç edilmesi planlanan 150.000.000,00-TL ‘ye (Yüzelli milyon Türk Lirası) kadar Tahvil/Bono ve Yapılandırılmış Borçlanma Aracı ihraç izini ile 25.09.2019 tarihinde Borsa dışında 30.10.2019 vade sonu tarihi ile TR0DUUM015G3 ISIN Tanımlı 301. Tertip 1.448.000-TL tutarda Yapılandırılmış Borçlanma Aracı (YBA) itfa işlemimiz gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795340BIST