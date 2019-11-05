***UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 26.09.2019 tarih ve 53/1250 kararı ile onayladığı 26.09.2019 tarihli ihraç belgesi kapsamında Şirketimiz tarafından bir yıl içerisinde Nitelikli Yatırımcılara ihraç edilmesi planlanan 150.000.000,00-TL ‘ye (Yüzelli milyon Türk Lirası) kadar Tahvil/Bono ve Yapılandırılmış Borçlanma Aracı ihraç izini ile 05.11.2019 tarihinde Borsa dışında 09.12.2019 vade sonu tarihi ile TR0DUUM016E6 ISIN Tanımlı 306. Tertip 3.239.000-TL nominal tutarda Yapılandırılmış Borçlanma Aracı (YBA) ihraç işlemimiz gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796573BIST