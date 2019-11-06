***UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.11.2019 15:02
***UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.09.2019 tarih ve 53/1250 kararı ile onayladığı 26.09.2019 tarihli ihraç belgesi kapsamında Şirketimiz tarafından bir yıl içerisinde Nitelikli Yatırımcılara ihraç edilmesi planlanan 150.000.000,00-TL ‘ye (Yüzelli milyon Türk Lirası) kadar Tahvil/Bono ve Yapılandırılmış Borçlanma Aracı ihraç izini ile 06.11.2019 tarihinde Borsa dışında 09.12.2019 vade sonu tarihi ile TR0DUUM016G1 ISIN Tanımlı 307. Tertip 1.000.000-TL nominal tutarda Yapılandırılmış Borçlanma Aracı (YBA) ihraç işlemimiz gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796913
BIST
15:03101.357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 831,99
|Açılış
|: 100.672
|
|Önceki Kapanış
|: 100.525
|
101.386
En Düşük
100.368
15:035,7542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0022
|Açılış
|: 5,7540
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7440
|
5,7667
En Düşük
5,7458
15:036,3788
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0086
|Açılış
|: 6,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3903
En Düşük
6,3667
15:03274,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,37
|Açılış
|: 274,86
|
|Önceki Kapanış
|: 274,49
|
275,76
En Düşük
274,28
BIST En Aktif Hisseler
|TMPOL
|4,23
|11.013.899
|% 14,95
|
|NUHCM
|12,19
|47.658.359
|% 13,71
|
|BERA
|4,17
|163.871.845
|% 9,74
|
|DOBUR
|3,90
|6.172.612
|% 7,73
|
|INFO
|5,25
|11.945
|% 7,14
|
|KSTUR
|18,90
|24.695
|% -10,00
|
|TKURU
|9,11
|43.057
|% -7,70
|
|SEKFK
|3,94
|143.950
|% -6,19
|
|DENIZ
|21,20
|2.516.982
|% -5,78
|
|COSMO
|1,17
|775
|% -5,65
|
|THYAO
|12,00
|699.906.057
|% 1,18
|
|BJKAS
|2,24
|347.952.828
|% 4,67
|
|ASELS
|18,58
|309.570.511
|% -1,64
|
|GARAN
|9,56
|224.785.846
|% 1,06
|
|GSRAY
|1,72
|217.634.976
|% 0,00
|
|BJKAS
|2,24
|347.952.828
|% 4,67
|
|GSRAY
|1,72
|217.634.976
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,29
|137.843.038
|% 1,78
|
|THYAO
|12,00
|699.906.057
|% 1,18
|
|AVGYO
|1,25
|57.273.514
|% 6,84
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3871
|7,4242
|% -0,01
|
|Frank
|5,7651
|5,7999
|% -0,08
|
|Riyal
|1,5290
|1,5367
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.486
|1.486
|1,55
|
|Altın Gr.
|275
|275
|0,26
|
|Cumhuriyet
|1.823
|1.850
|-8,00
|
|Tam
|1.814
|1.859
|-5,60
|
|Yarım
|877
|899
|-2,71
|
|Çeyrek
|440
|450
|-1,36
|
|Gümüş.Ons
|17,53
|17,56
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,24
|3,25
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,76
|62,76
|-0,20
|
Seans Raporu
daha fazla
-
15:14XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 986, 79 artarak (% 0.80 ) 125, 089
-
15:14XU100
Endeks 101, 321 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 79 üstünde . İşlem hacmi 4, 891.00 milyon TL de
-
15:11ERSU
Yüzde 4.76 oranında artışla 1.54 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 141, 957 adet işlem
-
15:10DOBUR
Yüzde 7.73 oranında artışla 3.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 640, 577 adet işlem
-
15:09XU100
Endeks 101, 312 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 78 üstünde . İşlem hacmi 4, 829.00 milyon TL de