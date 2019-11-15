***UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









ermaye Piyasası Kurulu'nun 30.05.2019 tarih ve 32/764 kararı ile onayladığı 30.05.2017 tarihli ihraç belgesi kapsamında Şirketimiz tarafından bir yıl içerisinde Tahsisli Satış ihraç edilmesi planlanan 10.000.000,00-TL ‘ye (ON milyon Türk Lirası) kadar Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler ihraç izini ile 31.05.2019 tarihinde Borsa dışında 15.11.2019 vade sonu tarihi ile TRPUHVFK1911 ISIN Tanımlı 3. Tertip 2.500.000-TL nominal tutarda Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) itfa işlemimiz gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799130BIST