***UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 21.11.2019 tarih ve 62/1520 kararı ile onayladığı 21.11.2019 tarihli ihraç belgesi kapsamında Şirketimiz tarafından bir yıl içerisinde Nitelikli Yatırımcılara ihraç edilmesi planlanan 15.000.000,00-TL ‘ye (Onbeş milyon Türk Lirası) kadar Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler ihraç izini ile 22.11.2019 ihraç tarihinde Borsa içinde 14.08.2020 vade sonu tarihi ile TRPDUAV82019 ISIN Tanımlı 1. Tertip 4.000.000-TL nominal tutarda Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihraç işlemimiz gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800163BIST