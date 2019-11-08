***UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.08.2019Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi08/11/2019Karar Sayısı2019/88Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıFİNANSAL TABLOLARIN KABULÜNE İLİŞKİNYÖNETİM KURULU'NUNKARAR TARİHİ: 08.08.2019KARAR SAYISI : 2019 / 88SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN"SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCESORUMLULUK BEYANIMali Tablo ve Raporlarımız SPK Seri II, N14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca hazırlanmış olup, sunulmasından, gerçeğe uygunluğu ve doğruluğundan Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Aracı Kuruluş Yönetim Kurulumuz sorumludur.a) 30/09/2019 dönemine ilişkin Finansal Tabloların tarafımızdan incelendiğini,b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde Finansal tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,c) Aracı kuruluştaki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde SPK Seri II N14.1 Tebliğ uyarınca hazırlanmış Finansal Tabloların konsolidasyon kapsamındaki işletmeler ile birlikte işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu, kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını kabul ve beyan ederiz.Saygılarımızla,ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.Mahmut Levent ÜNLÜ Can ÜNALANYönetim Kurulu Bşk. Yön.Krl.Başk.Vekili - Genel Müdürhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797669BIST