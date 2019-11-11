***UNYEC*** ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***UNYEC*** ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 199.444.318 227.454.110 76.578.545 79.757.850Satışların Maliyeti15 -152.167.148 -171.592.614 -55.525.150 -62.436.437TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)47.277.170 55.861.496 21.053.395 17.321.413BRÜT KAR (ZARAR)47.277.170 55.861.496 21.053.395 17.321.413Genel Yönetim Giderleri-21.475.696 -13.607.152 -7.019.349 -4.570.272Pazarlama Giderleri-10.951.058 -9.913.966 -3.753.919 -3.795.424Araştırma ve Geliştirme Giderleri-127.303 -95.864 -41.746 -35.448Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14.711.642 22.467.721 4.770.097 12.781.875Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-10.026.300 -7.910.952 -4.799.234 -4.328.287ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)19.408.455 46.801.283 10.209.244 17.373.857Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler16 5.443.990 5.966.749 -2.268.542 1.749.812Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-1.463.985 0 -1.439.552 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 -4.202.511 492.050 -1.022.000 -833.053FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)19.185.949 53.260.082 5.479.150 18.290.616Finansman Gelirleri6.303.483 6.465.068 1.724.232 3.251.301Finansman Giderleri-14.650.660 -13.642.972 -3.394.248 -9.958.392SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)10.838.772 46.082.178 3.809.134 11.583.525Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.979.177 -9.920.733 -1.206.462 -2.973.824Dönem Vergi (Gideri) Geliri13 -4.596.462 -11.173.460 -2.833.938 -4.060.701Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri13 2.617.285 1.252.727 1.627.476 1.086.877SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)8.859.595 36.161.445 2.602.672 8.609.701DÖNEM KARI (ZARARI)8.859.595 36.161.445 2.602.672 8.609.701Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları8.859.595 36.161.445 2.602.672 8.609.701Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç (kr) 14 0,07000000 0,29000000 0,02000000 0,07000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI47.968.524 11.360.609Dönem Karı (Zararı)8.859.595 36.161.445Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler26.144.203 19.975.485Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12.369.011 12.640.255Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler131.973 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler131.973 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler5.262.824 3.917.803Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.777.296 1.862.230Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.349.556 122.550Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.135.972 1.933.023Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler-5.233.803 -3.026.301Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler6.097.848 -56.756Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler1.427.336 -2.808.032Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler1.427.336 -2.808.032Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler4.202.512 -492.050Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.979.177 9.920.734Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-92.675 -120.168İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler15.759.929 -34.924.421Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler16.396.222 -23.288.963Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler264.810 -1.021.379Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler5.601.179 -8.012.766Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-442.967 -161.696Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-7.769.874 963.009Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)1.494.330 -252.146Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-342.694 -2.863.874Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)558.923 -286.606Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları50.763.727 21.212.509Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 -940.227Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-1.025.000 -1.126.023Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.770.203 -7.785.650YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI2.163.747 -5.528.111Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri94.805 606.854Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-6.339.612 -12.185.310Alınan Temettüler5.233.803 3.026.301Alınan Faiz3.174.751 3.024.044FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-50.656.593 -34.398.939Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri64.948.714 80.000.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-96.638.058 -41.000.000Ödenen Temettüler-12.139.939 -71.200.071Ödenen Faiz-6.827.310 -2.198.868YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-524.322 -28.566.441Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi353.649 -3.045.087NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-170.673 -31.611.528DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 9.733.261 41.871.821DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 9.562.588 10.260.293Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 9.563.052 9.736.080Finansal Yatırımlar9 24.524.140 25.951.476Ticari Alacaklar77.678.487 94.152.454İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 23.118.458 26.199.655İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 54.560.029 67.952.799Diğer Alacaklar100.847 218.952İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar100.847 218.952Stoklar7 47.914.453 53.515.632Peşin Ödenmiş Giderler1.012.347 569.380İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.012.347 569.380Diğer Dönen Varlıklar1.487.001 1.716.418İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar1.487.001 1.716.418ARA TOPLAM162.280.327 185.860.392TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR162.280.327 185.860.392DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar343 343Diğer Alacaklar504.609 476.125İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar504.609 476.125Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 20.049.798 24.285.769Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller4.899.465 4.936.115Maddi Duran Varlıklar8 147.462.854 153.501.607Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 2.294.511 2.095.415Ertelenmiş Vergi Varlığı13 7.005.793 4.272.952TOPLAM DURAN VARLIKLAR182.217.373 189.568.326TOPLAM VARLIKLAR344.497.700 375.428.718KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar11 23.683.547 50.801.439Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları11 5.432.791 5.177.933Ticari Borçlar23.295.640 31.065.514İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5-6 3.959.948 5.281.576İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 19.335.692 25.783.938Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar3.337.847 1.843.517Diğer Borçlar1.395.967 296.358İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.395.967 296.358Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)944.121 289.986İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)944.121 289.986Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü13 2.826.259 0Kısa Vadeli Karşılıklar4.177.509 1.528.160Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar490.598 290.805Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 3.686.911 1.237.355Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20.397 1.462.700ARA TOPLAM65.114.078 92.465.607TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER65.114.078 92.465.607UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar11 7.950.343 10.333.714Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)134.883 230.095İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)134.883 230.095Uzun Vadeli Karşılıklar15.439.317 13.273.068Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15.374.074 13.218.797Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar10 65.243 54.271TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER23.524.543 23.836.877TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER88.638.621 116.302.484ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar255.859.079 259.126.234Ödenmiş Sermaye12 123.586.411 123.586.411Sermaye Düzeltme Farkları12 31.040.805 31.040.805Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.094.369 -1.598.690Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.889.496 -1.427.276Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.889.496 -1.427.276Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-219.142 -185.683Diğer Kazançlar (Kayıplar)14.269 14.269Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)9.044.881 8.536.013Yabancı Para Çevrim Farkları9.044.881 8.536.013Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12 74.071.167 73.475.105Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları11.350.589 -193.289Net Dönem Karı veya Zararı8.859.595 24.279.879TOPLAM ÖZKAYNAKLAR255.859.079 259.126.234TOPLAM KAYNAKLAR344.497.700 375.428.718Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler123.586.411 31.040.805 -1.415.099 -249.356 14.269 7.161.016 66.973.030 77.702.146 304.813.222 304.813.222Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-193.289 -193.289 -193.289Transferler6.502.075 71.200.071 -77.702.146Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)123.974 5.942 266.844 36.161.445 36.558.205 36.558.205Dönem Karı (Zararı)36.161.445 36.161.445 36.161.445Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)123.974 5.942 266.844 396.760 396.760Kar Payları-71.200.071 -71.200.071 -71.200.071Dönem Sonu Bakiyeler123.586.411 31.040.805 -1.291.125 -243.414 14.269 7.427.860 73.475.105 -193.289 36.161.445 269.978.067 269.978.067Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler123.586.411 31.040.805 -1.427.276 -185.683 14.269 8.536.013 73.475.105 -193.289 24.279.879 259.126.234 259.126.234Transferler596.062 23.683.817 -24.279.879Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-462.220 -33.459 508.868 8.859.595 8.872.784 8.872.784Dönem Karı (Zararı)8.859.595 8.859.595 8.859.595Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-462.220 -33.459 508.868 13.189 13.189Kar Payları-12.139.939 -12.139.939 -12.139.939Dönem Sonu Bakiyeler123.586.411 31.040.805 -1.889.496 -219.142 14.269 9.044.881 74.071.167 11.350.589 8.859.595 255.859.079 255.859.079Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)8.859.595 36.161.445 2.602.672 8.609.701DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-495.679 129.916 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-577.775 154.967 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-33.459 5.942 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-33.459 5.942 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler115.555 -30.993 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri115.555 -30.993 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar508.868 266.844 864.646 -53.256Yabancı Para Çevrim Farkları508.868 266.844 864.646 -53.256DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)13.189 396.760 864.646 -53.256TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)8.872.784 36.558.205 3.467.318 8.556.445Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları8.872.784 36.558.205 3.467.318 8.556.445http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798200BIST