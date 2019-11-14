***USAK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
14.11.2019 13:36
***USAK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [USAK]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
17/10/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Uşak Seramik Sanayi A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Tahvil
ISIN Kodu
TRSUSAKK2119
Nominal Değer (TL)
30.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
14/11/2019
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
18/11/2019
Vadesi (Gün)
727
İtfa Tarihi
10/11/2021
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798869
BIST
15:16103.943
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -885,56
|Açılış
|: 104.307
|
|Önceki Kapanış
|: 104.828
|
105.165
En Düşük
103.563
15:165,7562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0184
|Açılış
|: 5,7560
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7530
|
5,7800
En Düşük
5,7327
15:166,3335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0138
|Açılış
|: 6,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,3698
En Düşük
6,3101
15:16271,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 1,59
|Açılış
|: 271,73
|
|Önceki Kapanış
|: 270,10
|
273,15
En Düşük
269,74
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|2,64
|96.906.998
|% 17,86
|
|KLNMA
|38,56
|16.453.003
|% 14,97
|
|RYGYO
|2,35
|8.243.888
|% 13,53
|
|PINSU
|2,26
|21.479.560
|% 10,78
|
|FLAP
|3,38
|84.488.125
|% 9,03
|
|METRO
|2,53
|80.790.146
|% -12,15
|
|METAL
|0,91
|67.553
|% -9,00
|
|MERIT
|14,38
|6.301
|% -6,74
|
|AYEN
|2,85
|18.894.683
|% -6,56
|
|SMART
|3,24
|16.492.820
|% -6,09
|
|THYAO
|13,66
|2.405.689.594
|% -0,22
|
|ASELS
|19,02
|373.090.733
|% -1,35
|
|PGSUS
|75,10
|329.090.239
|% -1,18
|
|GARAN
|9,79
|325.244.506
|% -1,61
|
|HALKB
|5,76
|264.958.885
|% -3,03
|
|THYAO
|13,66
|2.405.689.594
|% -0,22
|
|KRDMD
|2,32
|236.711.241
|% -2,11
|
|ISFIN
|2,72
|186.759.392
|% 1,87
|
|EKGYO
|1,28
|84.430.324
|% -1,54
|
|PETKM
|3,65
|217.600.097
|% -1,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3682
|7,4051
|% 0,19
|
|Frank
|5,7981
|5,8330
|% 0,33
|
|Riyal
|1,5303
|1,5380
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.468
|1.468
|3,92
|
|Altın Gr.
|272
|272
|1,86
|
|Cumhuriyet
|1.806
|1.833
|6,00
|
|Tam
|1.797
|1.842
|8,50
|
|Yarım
|869
|891
|4,11
|
|Çeyrek
|436
|446
|2,05
|
|Gümüş.Ons
|17,04
|17,07
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,16
|3,16
|0,03
|
|B. Petrol
|63,13
|63,13
|0,76
|