***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler43.335.931 8.044.069 64.711 56.486.386 -3.013.448 206.959 12.338.126 5.518.581 122.981.315 122.981.315Transferler5.518.581 -5.518.581 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.330.710 6.526.664 56.791.627 56.791.627Dönem Karı (Zararı)6.526.664 6.526.664 6.526.664Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)51.595.673 -1.330.710 50.264.963 50.264.963Dönem Sonu Bakiyeler43.335.931 8.044.069 64.711 108.082.059 -4.344.158 206.959 17.856.707 6.526.664 179.772.942 179.772.942Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler43.335.931 8.044.069 64.711 108.082.059 -4.224.272 206.959 17.856.707 4.502.241 177.868.405 177.868.405Transferler4.502.241 -4.502.241Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.570.737 7.126.704 5.555.967 5.555.967Dönem Karı (Zararı)7.126.704 7.126.704 7.126.704Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.570.737 -1.570.737 -1.570.737Sermaye Arttırımı56.664.069 295.623 56.959.692 56.959.692Dönem Sonu Bakiyeler100.000.000 8.044.069 360.334 108.082.059 -5.795.009 206.959 22.358.948 7.126.704 240.384.064 240.384.064Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-115.029.100 -14.797.358İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları176.471.069 216.494.637Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri[6,23] 160.998.586 203.445.723Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri[27] 15.472.483 13.048.914İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları-256.685.606 -190.077.880Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler[6,9,23] -246.626.813 -181.036.675Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları[28] -10.058.793 -9.041.205Faaliyetlerden Net Nakit Akışları-80.214.537 26.416.757Ödenen Faiz[29] -46.600.674 -37.629.359Alınan Faiz[30] 656.423 2.125.533Vergi İadeleri (Ödemeleri)[31] 0 -297.082Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)11.129.688 -5.413.207YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-6.739.724 -17.153.865Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri569.926 151.931Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri[14,27] 569.926 151.931Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.309.650 -17.305.796Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları[14] -7.309.650 -17.305.796FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI97.645.665 23.060.415Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri56.959.692 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri[17,19] 56.959.692 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri84.368.830 -51.762.852Kredilerden Nakit Girişleri[4,5] 84.368.830 -51.762.852Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-38.549.221 74.572.296Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları[4,5] -38.549.221 74.572.296İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış[8] 3.314.003İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış[8] -1.006.802Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları[4] -4.126.834 -3.063.032YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-24.123.159 -8.890.808NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-24.123.159 -8.890.808DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ[3] 25.580.665 13.317.334DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ[3] 1.457.506 4.426.526Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri[3] 1.457.506 25.580.665Ticari Alacaklar[6] 246.186.547 149.228.687İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar128.269.531 92.759.112İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar117.917.016 56.469.575Diğer Alacaklar[8] 16.201.752 29.108.243İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar1.010.551 3.749İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar15.191.201 29.104.494Stoklar[9] 164.423.219 123.342.723Peşin Ödenmiş Giderler[10] 31.219.467 26.144.346İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler158.178 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler31.061.289 26.144.346Diğer Dönen Varlıklar[12] 1.794.130 1.103.003İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar0 46.298İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar1.794.130 1.056.705ARA TOPLAM461.282.621 354.507.667TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR461.282.621 354.507.667DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar[8] 1.352.126 61.199İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar1.000.000 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar352.126 61.199Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller[13] 4.120.000 4.120.000Maddi Duran Varlıklar[14] 281.602.222 294.247.347Arazi ve Arsalar19.850.792 19.842.792Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri7.853.593 8.273.783Binalar52.568.348 52.777.209Tesis, Makine ve Cihazlar186.252.035 203.404.396Taşıtlar6.719.985 5.782.840Mobilya ve Demirbaşlar758.129 933.739Yapılmakta Olan Yatırımlar7.599.340 3.232.588TOPLAM DURAN VARLIKLAR287.074.348 298.428.546TOPLAM VARLIKLAR748.356.969 652.936.213KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar118.787.021 130.840.499İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar[5] 118.787.021 130.840.499Banka Kredileri115.049.273 82.710.160Kiralama İşlemlerinden Borçlar3.737.748 5.338.263İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları0 42.792.076Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları28.130.451 26.740.172İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları[5] 28.130.451 26.740.172Banka Kredileri28.130.451 26.740.172Diğer Finansal Yükümlülükler[5] 100.110.862 47.203.485Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler100.110.862 47.203.485Ticari Borçlar[6] 131.852.609 144.754.586İlişkili Taraflara Ticari Borçlar16.713.348 9.292.975İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar115.139.261 135.461.611Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar[7] 3.458.666 3.226.728Diğer Borçlar[8] 7.176.796 4.425.923İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 20.000İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7.176.796 4.405.923Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)[10] 49.567.903 25.033.471İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13.285.471 3.749İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)36.282.432 25.029.722Kısa Vadeli Karşılıklar1.222.934 790.432Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar[11] 1.222.934 790.432Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler[12] 3.413.460 3.739.110İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.413.460 3.739.110ARA TOPLAM443.720.702 386.754.406TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER443.720.702 386.754.406UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar35.718.099 35.391.842İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar[5] 35.718.099 35.391.842Banka Kredileri30.082.175 27.229.599Kiralama İşlemlerinden Borçlar5.635.924 8.162.243Diğer Borçlar0 21.629.375İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar[8] 0 21.629.375Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)[10] 4.572.616 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4.572.616 0Uzun Vadeli Karşılıklar[11] 8.289.534 7.724.049Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar8.289.534 7.724.049Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü[31] 15.671.954 23.568.136TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER64.252.203 88.313.402TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER507.972.905 475.067.808ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar240.384.064 177.868.405Ödenmiş Sermaye[17] 100.000.000 43.335.931Sermaye Düzeltme Farkları[18] 8.044.069 8.044.069Paylara İlişkin Primler (İskontolar)[19] 360.334 64.711Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)102.287.050 103.857.787Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)[20] 102.287.050 103.857.787Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)108.082.059 108.082.059Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.795.009 -4.224.272Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler206.959 206.959Yasal Yedekler[21] 206.959 206.959Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları[22] 22.358.948 17.856.707Net Dönem Karı veya Zararı7.126.704 4.502.241TOPLAM ÖZKAYNAKLAR240.384.064 177.868.405TOPLAM KAYNAKLAR748.356.969 652.936.213Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat[23] 257.304.835 244.838.313 91.198.132 89.409.764Satışların Maliyeti[23] -191.623.762 -186.012.036 -67.508.691 -67.496.634TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)65.681.073 58.826.277 23.689.441 21.913.130BRÜT KAR (ZARAR)65.681.073 58.826.277 23.689.441 21.913.130Genel Yönetim Giderleri[24] -7.270.972 -7.429.930 -2.459.337 -2.351.211Pazarlama Giderleri[25] -17.369.730 -13.894.673 -6.084.670 -4.425.337Araştırma ve Geliştirme Giderleri[26] -1.629.881 -1.651.169 -645.214 -581.441Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler[27] 31.259.035 27.604.305 978.223 6.744.049Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler[27] -23.310.360 -24.806.419 -655.054 -7.584.684ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)47.359.165 38.648.391 14.823.389 13.714.506Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler[28] 0 45.000 0 -106.931Yatırım Faaliyetlerinden Giderler[28] -342.645 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)47.016.520 38.693.391 14.823.389 13.607.575Finansman Gelirleri[30] 656.423 2.080.533 160.181 1.274.944Finansman Giderleri[29] -47.999.393 -40.328.596 -17.065.676 -17.096.212SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-326.450 445.328 -2.082.106 -2.213.693Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri[31] 7.453.154 6.081.336 -364.132 5.839.276Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri7.453.154 6.081.336 -364.132 5.839.276SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)7.126.704 6.526.664 -2.446.238 3.625.583DÖNEM KARI (ZARARI)7.126.704 6.526.664 -2.446.238 3.625.583Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları7.126.704 6.526.664 -2.446.238 3.625.583Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 32 0,07000000 0,15000000 -0,02000000 0,08000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar138.949 50.264.963 1.328.631 50.307.827Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)[14] 0 66.148.299 0 66.148.299Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)[11] -304.079 -1.706.039 1.221.154 -1.651.085Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler443.028 -14.177.297 107.477 -14.189.387Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi[20] 443.028 -14.177.297 107.477 -14.189.387Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)138.949 50.264.963 1.328.631 50.307.827TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.265.653 56.791.627 -1.117.607 53.933.410Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları7.265.653 56.791.627 -1.117.607 53.933.410http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798306BIST