***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
24.01.2020 11:41
***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (SPK Onayına Sunulan)
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Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 21.01.2020 tarihli 2020/01 nolu kararı ile 300.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 100.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin, tamamı nakden (bedelli ) karşılanmak üzere % 145,00 oranında 145.000.000 TL artırılmasına ilişkişkin karara istinaden Sermaye Piyasası Kuruluna sunulan taslak
İzahname internet sitemizde yayınlanmış olup ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814270
BIST
11:56122.748
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 207,90
|Açılış
|: 123.694
|
|Önceki Kapanış
|: 122.540
|
123.936
En Düşük
122.417
11:565,9419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0061
|Açılış
|: 5,9280
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9330
|
5,9419
En Düşük
5,9236
11:566,5678
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0012
|Açılış
|: 6,5430
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5640
|
6,5687
En Düşük
6,5503
11:56297,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,90
|Açılış
|: 297,27
|
|Önceki Kapanış
|: 298,24
|
298,43
En Düşük
296,88
BIST En Aktif Hisseler
|ULUSE
|38,10
|2.770.964
|% 19,96
|
|KFEIN
|14,13
|71.420.735
|% 15,72
|
|SAMAT
|2,51
|2.665.788
|% 14,61
|
|RYSAS
|12,68
|27.174.639
|% 13,42
|
|ESCOM
|2,83
|19.675.828
|% 13,20
|
|QNBFL
|146,90
|8.080
|% -14,99
|
|QNBFB
|54,95
|333.107
|% -14,94
|
|EKIZ
|1,27
|57.083
|% -9,93
|
|DOKTA
|58,50
|32.599
|% -5,65
|
|IDGYO
|3,43
|2.256.747
|% -4,99
|
|THYAO
|14,48
|658.155.576
|% 1,69
|
|KRDMD
|3,01
|276.180.285
|% 1,35
|
|IPEKE
|9,87
|252.300.251
|% 2,60
|
|PETKM
|4,06
|229.077.151
|% 0,50
|
|ADESE
|2,40
|208.636.282
|% 3,90
|
|KRDMD
|3,01
|276.180.285
|% 1,35
|
|ADESE
|2,40
|208.636.282
|% 3,90
|
|OZGYO
|1,91
|107.606.912
|% 9,77
|
|PETKM
|4,06
|229.077.151
|% 0,50
|
|THYAO
|14,48
|658.155.576
|% 1,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7688
|7,8078
|% 0,04
|
|Frank
|6,0922
|6,1289
|% -0,12
|
|Riyal
|1,5768
|1,5847
|% -0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.558
|1.558
|-4,39
|
|Altın Gr.
|297
|297
|-0,75
|
|Cumhuriyet
|1.964
|1.994
|1,00
|
|Tam
|1.958
|2.007
|4,06
|
|Yarım
|947
|971
|1,96
|
|Çeyrek
|475
|486
|0,98
|
|Gümüş.Ons
|17,76
|17,80
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,00
|
|B. Petrol
|62,20
|62,20
|0,16
|
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