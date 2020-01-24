***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)









***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunun 21.01.2020 tarihli 2020/01 nolu kararı ile 300.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 100.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin, tamamı nakden (bedelli ) karşılanmak üzere % 145,00 oranında 145.000.000 TL artırılmasına ilişkişkin karara istinaden Sermaye Piyasası Kuruluna sunulan taslakİzahname internet sitemizde yayınlanmış olup ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814270BIST