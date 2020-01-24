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***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)

24.01.2020 11:41
GÜNCEL HABERLER



***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )

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İzahname (SPK Onayına Sunulan)

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Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 21.01.2020 tarihli 2020/01 nolu kararı ile  300.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 100.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin, tamamı nakden (bedelli ) karşılanmak üzere % 145,00 oranında 145.000.000 TL artırılmasına ilişkişkin karara istinaden Sermaye Piyasası Kuruluna sunulan taslak 
İzahname  internet sitemizde yayınlanmış olup ekte sunulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814270


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