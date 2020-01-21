***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımı Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.01.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000Mevcut Sermaye (TL) 100.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 245.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)USAK, TRAUSAKW91F6 100.000.000 145.000.000,000 145,00000 1,00 USAK, TRAUSAKW91F6 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 100.000.000 145.000.000,000 145,00000Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yeni pay alma kuldırmasından sonra kalan payların, 3 iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil piyasada oluşacak fiyattan borsada satılmasınaPara Birimi TRYEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim kurulu 21.01.2020 tarihinde almış olduğu yönetim kurulu kararı ekte sunulmuştur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Yönetim Kurulu Karar Metni1.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813722BIST