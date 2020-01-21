***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
21.01.2020 12:43
***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımı Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.01.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 100.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 245.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
USAK, TRAUSAKW91F6 100.000.000 145.000.000,000 145,00000 1,00 USAK, TRAUSAKW91F6 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 100.000.000 145.000.000,000 145,00000
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yeni pay alma kuldırmasından sonra kalan payların, 3 iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil piyasada oluşacak fiyattan borsada satılmasına
Para Birimi TRY
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim kurulu 21.01.2020 tarihinde almış olduğu yönetim kurulu kararı ekte sunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Yönetim Kurulu Karar Metni1.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813722
BIST