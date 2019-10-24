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***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

24.10.2019 14:27
GÜNCEL HABERLER

***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Durmuş TANIŞ 9.578.977,01 TRY 9,59
Hüseyin TANIŞ 2.612.448,28 TRY 2,61
Harun TANIŞ 2.612.448,28 TRY 2,61
Hasan TANIŞ 2.612.448,28 TRY 2,61
TOPLAM 17.416.321,84 TRY 17,42
DİĞER GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER 82.583.678,16 TRY 82,58
TOPLAM 100000000 TRY 100

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Hüseyin TANIŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İzzet ÖZKAN Ticari İşler Müdürü
Cüneyt BİRHAN Mali İşler Müdürü
HASAN KARAGÜR Pazarlama Müdürü
ARSLAN DEMİR Genel Müdür Yardımcısı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794494


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BOYP 12,36 206.951 % 20,00  
GYHOL 5,65 6.325.689 % 19,96  
IHEVA 1,99 27.462.857 % 19,88  
GEDIK 5,01 5.510.066 % 15,97  
RALYH 6,80 15.542 % 12,03  
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Sterlin 7,3979 7,4350 % 0,19  
Frank 5,7868 5,8217 % 0,39  
Riyal 1,5297 1,5373 % 0,35  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.490 1.491 -1,82  
Altın Gr. 276 276 0,54  
Cumhuriyet 1.831 1.859 -4,00  
Tam 1.819 1.864 -9,76  
Yarım 879 902 -4,72  
Çeyrek 441 451 -2,37  
Gümüş.Ons 17,51 17,54 -0,03  
Gümüş Gr. 3,24 3,24 0,01  
B. Petrol 61,09 61,09 -0,08  
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