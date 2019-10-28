***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
28.10.2019 10:50
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Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Durmuş TANIŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Tanışlar Grup Şirketler Genel Müdürü 22,10 Tanser Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bağımsız Üye Değil
Hüseyin TANIŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 6,03 Bağımsız Üye Değil
Abdullah Hakan TANIŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi - Üye
NUH DAĞDELEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 01.09.2019 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim, Aday Gösterme, Riskin erken saptanması Komite Başkanı ve Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
Diğer Hususlar
Açıklama Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Fatih KARAYEL'in 28.10.2019 tarihli istifasının kabulüne, yapılacak olan ilk Genel Kurulun onayına sunulmasına,
Oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795131
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|AKBNK
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|Alış
|Satış
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
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|Euro
|0,0000
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|Sterlin
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|Frank
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|% -0,74
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|Riyal
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|Alış
|Satış
|%
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|
|Altın Gr.
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|277
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|Yarım
|885
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|-5,86
|
|Çeyrek
|444
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