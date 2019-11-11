***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihiansal tabloları ve yönetim kurulu faaliyet raporuna ilişkin sorumluluk beyanı ekte pdf olarakverilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798311BIST