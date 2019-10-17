***USDTR* *FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
17.10.2019 09:35
***USDTR******FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
16/10/2019 Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemler
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793608
BIST
18:0594.137
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 94.137
|
0
En Düşük
0
18:055,8974
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0131
|Açılış
|: 5,8970
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8950
|
5,8999
En Düşük
5,8746
18:056,5375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0184
|Açılış
|: 6,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4800
|
6,5386
En Düşük
6,5147
18:05282,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,76
|Açılış
|: 282,68
|
|Önceki Kapanış
|: 281,92
|
282,94
En Düşük
281,18