***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Ayrılma Hakkı Kullanımı Hakkında Bilgilendirme DuyurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırAyrılma Hakkı Kullanımını Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Şirketimiza ait Utopia World Hotel ' in Adalı Otelcilik Turizm Ticaret A.Ş.' ne satılmasıÖnemli Nitelikte İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.08.2018Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Oyu Tüm Bağımsız Üyeler Kabul Oyu KullanmıştırÖnemli Nitelikte İşlemin Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 14.01.2020Ayrılma Hakkının Kullanımına Aracılık Eden Aracı Kurum INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ayrılma Hakkı Pay Bedellerinin Ödenme Zamanı Payların teslim / virmanlanma tarihini takip eden 1. iş günüAyrılma Hakkı Kullanım Fiyatı BilgileriPay Grup Bilgileri Ayrılma Hakkı Kullanım FiyatıB Grubu, UTPYA, TREUTOP00014 3,6212Para Birimi TRYEk Açıklamalar14.01.2020 tarihinde İlkbahar Mah. Konrad Adenauer Cad. No: 79 /10 Çankaya / ANKARA adresindeki şirket merkezimizde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 4. maddesi için, SPK'nın II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nde ("Tebliğ") yer alan ''Ayrılma Hakkının Kullanılması'' başlıklı 9'uncu maddesine göre, muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahipleri paylarını ("Paylar") Şirket'e satarak ayrılma hakkını kullanabileceklerdir.Söz konusu işlemin Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-23.1) sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 6.maddesinin 1.ve 3. fıkrası kapsamında önemli nitelikte işlem tanımına girmesi nedeniyle, Olağanüstü Genel Kurul'a katılıp ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahipleri için Ayrılma hakkı kullanım fiyatı 1 TL nominal değerli her bir pay için, Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca işlemin ilk defa kamuya açıklandığı tarihten önceki otuz gün içinde borsada oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 3,6212 TL'dir.Tebliğ'in 9. Maddesinin 9. Bendi gereği ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahipleri, bu hakkı grup ayrımına bakılmaksızın şerh koydukları genel kurul toplantısı hazirununda bulunan sahip oldukları payların tamamı için kullanmak zorundadır.Ayrılma hakkı InvestAZ Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ("InvestAZ Yatırım") aracılığı ile kullandırılacak olup ayrılma hakkı kullanımına ilişkin süre 15 Ocak 2020 Pazartesi günü başlayacak, 28 Ocak 2020 Cuma günü saat 17:00 itibariyle sonlanacaktır.Ayrılma hakkını kullanacak yatırımcıların ekte yer alan "Ayrılma Hakkı Kullanım Formu"nu usulünce doldurması, iki nüsha olarak imzalaması ve ekleri ile birlikte ayrılma hakkının kullanımında aracılık yapan InvestAZ Yatırım'a iletilmek üzere ayrılma hakkı kullanım başlangıç tarihi olan 15 Ocak 2020'den başlamak üzere ayrılma hakkı kullanımı bitiş tarihi olan en geç 28 Ocak 2020 saat 17:00'ye kadar InvestAZ Yatırım'ın takasoperasyon@investaz.com.tr e-posta adresine göndermesi ve e-postanın gönderimine ilişkin 0212 238 88 88 nolu telefondan teyit alması gerekmektedir. Ayrılma Hakkı Kullanım Formu üzerinde doldurulması zorunlu alanların eksik ya da hatalı olması durumunda talepler geçersiz sayılacaktır.Paylar'ın InvestAZ Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. (MKK Kodu: IAZ) nezdindeki 15008 Hesap ve 14211324 MKK Sicil Numaralı, UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş. hesabına (Vergi Numarası: 997 001 21 41 ) ayrılma hakkı kullanım başlangıç tarihi olan 15 Ocak 2020 'den başlamak üzere ayrılma hakkı kullanımı bitiş tarihi olan en geç 28 Ocak 2020 saat 17:00'ye kadar virmanlanması gerekmektedir. Ayrılma hakkını kullanacak yatırımcılar paylarını virman yolu ile ayrılma hakkı kullanımı süresince her iş günü saat 17:00'ye ("Kabul Saati") kadar gönderebileceklerdir. 17:00'den sonra alınan paylar ertesi iş günü işleme koyulacaktır. Ödemeler Şirketimiz tarafından Kabul Saati'ni takip eden ilk iş günü 17:00'a kadar yapılacaktır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Ayrılma Hakkı Formu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811922BIST