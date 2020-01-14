***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim
14.01.2020 12:41
***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Ayrılma Hakkı Kullanımı Süreci ile ilgili bilgilerndirme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Ayrılma Hakkı Kullanımını Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Şirketimiza ait Utopia World Hotel ' in Adalı Otelcilik Turizm Ticaret A.Ş.' ne satılması
Önemli Nitelikte İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.08.2018
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Oyu Tüm Bağımsız Üyeler Kabul Oyu Kullanmıştır
Önemli Nitelikte İşlemin Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 14.01.2020
Ayrılma Hakkı Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Onaylandı mı? Onaylandı
Ayrılma Hakkının Kullanımına Aracılık Eden Aracı Kurum INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ayrılma Hakkı Pay Bedellerinin Ödenme Zamanı Payların teslim / virmanlanma tarihini takip eden 1. iş günü
Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı
B Grubu, UTPYA, TREUTOP00014 3,6212
Para Birimi TRY
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Antalya İli Alanya İlçesinde bulunan oteli Utopia World Hotel 'in ATG Anex Tourism Group bünyesindeki Adalı Otelcilik Turizm Ticaret A.Ş. ne satışının oylanacağı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 14.01.2020 tarihinde yapılmış olup, bahsi geçen satış Genel Kurula katılan ortaklarımızın oybirliği ile kabul edilmiştir. Hiçbir ortak ilgili maddeye red oyu kullanıp Toplantı Tutanağına muhalefet şerhi yazdırmamıştır bu sebeple hiçbir ortağımız için ayrılma hakkı doğmamıştır. Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ayrılma Hakkı Formu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812312
BIST