***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim









***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Ayrılma Hakkı Kullanımı Süreci ile ilgili bilgilerndirmeYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırAyrılma Hakkı Kullanımını Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Şirketimiza ait Utopia World Hotel ' in Adalı Otelcilik Turizm Ticaret A.Ş.' ne satılmasıÖnemli Nitelikte İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.08.2018Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Oyu Tüm Bağımsız Üyeler Kabul Oyu KullanmıştırÖnemli Nitelikte İşlemin Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 14.01.2020Ayrılma Hakkı Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Onaylandı mı? OnaylandıAyrılma Hakkının Kullanımına Aracılık Eden Aracı Kurum INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ayrılma Hakkı Pay Bedellerinin Ödenme Zamanı Payların teslim / virmanlanma tarihini takip eden 1. iş günüAyrılma Hakkı Kullanım Fiyatı BilgileriPay Grup Bilgileri Ayrılma Hakkı Kullanım FiyatıB Grubu, UTPYA, TREUTOP00014 3,6212Para Birimi TRYEk AçıklamalarŞirketimizin Antalya İli Alanya İlçesinde bulunan oteli Utopia World Hotel 'in ATG Anex Tourism Group bünyesindeki Adalı Otelcilik Turizm Ticaret A.Ş. ne satışının oylanacağı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 14.01.2020 tarihinde yapılmış olup, bahsi geçen satış Genel Kurula katılan ortaklarımızın oybirliği ile kabul edilmiştir. Hiçbir ortak ilgili maddeye red oyu kullanıp Toplantı Tutanağına muhalefet şerhi yazdırmamıştır bu sebeple hiçbir ortağımız için ayrılma hakkı doğmamıştır. Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.Eklenen DökümanlarEK: 1 Ayrılma Hakkı Formu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812312BIST