***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 12.147.427 166.578.490 -562.638 243.597 -74.436.932 -22.999.863 105.997.082 762.783 106.759.865Transferler-2.598.716 -20.401.147 22.999.863Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)332.102 332.102 332.102Dönem Karı (Zararı)-60.111.531 -60.111.531 6.290 -60.105.241Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)332.102Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)20.487 767.206 787.693 -478.715 308.978Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 12.147.427 163.979.774 -210.049 243.597 -94.070.873 -60.111.531 47.005.345 290.358 47.295.703Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 12.174.427 198.617.327 -522.485 243.597 -93.204.633 -40.541.870 101.766.364 308.417 102.074.780Transferler-3.499.411 -37.042.459 40.541.870Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)556.096 9.653.123 10.209.220 23.063 10.232.283Dönem Karı (Zararı)9.653.123 9.653.123 23.063 9.676.186Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)556.096 556.096 556.096Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 12.174.427 195.117.916 33.612 243.597 -130.247.092 9.653.123 111.975.583 331.480 112.307.063Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI45.533.463 34.429.476Dönem Karı (Zararı)9.676.186 -60.105.241Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)9.676.186 -60.105.241Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler20.849.443 82.990.016Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12 8.515.980 7.239.551Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler295.566 284.241Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler295.566 284.241Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.109.371 1.069.607Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.109.371 1.069.607Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler3.129.389 2.459.332Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18-19 -2.214.756 -4.076.433Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler18-19 5.359.651 7.244.205Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri18-19 351.652 204.110Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri18-19 -367.158 -912.550Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler18-19 7.487.751 72.100.920Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 116.777 76.293Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-239.928Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler12 -239.928Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler194.609İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler15.230.903 11.701.996Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5 -1.242.665Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 -20.241.000 -35.831İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -1.600.000İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -20.241.000 1.564.169Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6.488.564 7.178.542İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 6.497.768 7.011.948İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -9.204 166.594Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.758.730 -896.660Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)7 -44.617.249 1.107.099Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 6.406.180 -6.626.028İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 6.406.180 -6.626.028Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)396.497 545.073Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 -13.896 -273.597İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-266.478İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-13.896 -7.119Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)7 77.637.175 7.212.782İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.823.973 3.490.616Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)14 -1.862.745 3.030.151Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)14 -4.961.228 460.465Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları45.756.532 34.586.771Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-223.069 -157.295YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-16.673.697 -3.580.672Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 971.000Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri971.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-19.503.031 -3.777.615Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -19.503.031 -3.777.615Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)2.829.334 -774.057FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-27.201.647 -28.098.757Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri57.761.136 4.970.629Kredilerden Nakit Girişleri6 57.761.136 4.970.629Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -81.320.272 -27.153.675Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -81.320.272 -27.153.675Ödenen Faiz18-19 -3.662.834 -7.401.078Alınan Faiz18-19 20.323 1.485.367YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.658.119 2.750.047NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.658.119 2.750.047DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.965.469 1.162.426DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.623.588 3.912.473Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 3.623.589 1.965.469Finansal Yatırımlar5 3.819.165 2.576.500Ticari Alacaklar8 36.237.632 15.996.630İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar36.237.632 15.996.630İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar0 0Diğer Alacaklar9 15.954.376 22.442.940İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar562.001 552.797İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar15.392.375 21.890.143Stoklar3.335.995 577.265Peşin Ödenmiş Giderler7 45.473.815 910.150Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar20 765Diğer Dönen Varlıklar14 2.225.477 361.968ARA TOPLAM110.670.049 44.831.687TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR110.670.049 44.831.687DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 14.876.811 14.876.811Diğer Alacaklar9 5.277.558 5.277.558İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5.178.961 5.178.961İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar98.597 98.597Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 464.946 464.946Maddi Duran Varlıklar12 293.894.093 282.893.984Maddi Olmayan Duran Varlıklar54.017 81.770Peşin Ödenmiş Giderler7 551.200 497.616TOPLAM DURAN VARLIKLAR315.118.625 304.092.685TOPLAM VARLIKLAR425.788.674 348.924.372KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 8.078 10.706.382Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 53.501.688 59.354.290Ticari Borçlar8 14.479.453 8.073.273İlişkili Taraflara Ticari Borçlar444.781 444.781İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar14.034.672 7.628.492Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar1.878.359 463.610Diğer Borçlar9 27.020 40.916İlişkili Taraflara Diğer Borçlar19.590 19.590İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7.430 21.326Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 114.754.005 37.166.901Kısa Vadeli Karşılıklar428.867 122.099Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar428.867 122.099Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 4.581.276 9.542.503ARA TOPLAM189.658.746 125.469.974TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER189.658.746 125.469.974UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 99.676.408 97.264.608Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 69.030 18.959Uzun Vadeli Karşılıklar2.469.385 2.379.726Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar2.469.385 2.379.726Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü20 21.608.042 21.716.325TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER123.822.865 121.379.618TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER313.481.611 246.849.592ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar15 111.975.583 101.766.363Ödenmiş Sermaye25.000.000 25.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)12.174.427 12.174.427Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)195.151.528 198.094.842Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)195.151.528 198.094.842Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)195.117.916 198.617.327Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)33.612 -522.485Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler243.597 243.597Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-130.247.092 -93.204.633Net Dönem Karı veya Zararı9.653.123 -40.541.870Kontrol Gücü Olmayan Paylar331.480 308.417TOPLAM ÖZKAYNAKLAR112.307.063 102.074.780TOPLAM KAYNAKLAR425.788.674 348.924.372Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat3-5 89.065.731 68.774.540 52.405.147 45.033.597Satışların Maliyeti3-5 -58.876.437 -45.477.362 -27.077.016 -22.158.013TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)30.189.294 23.297.178 25.328.131 22.875.584BRÜT KAR (ZARAR)30.189.294 23.297.178 25.328.131 22.875.584Genel Yönetim Giderleri16 -7.114.698 -2.252.111 -4.296.301 -739.525Pazarlama Giderleri16 -1.310.124 -1.144.000 -528.896 -479.217Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 3.788.302 2.724.701 1.943.754 1.734.115Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -1.469.148 -6.360.106 -330.126 -459.593ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)24.083.626 16.265.662 22.116.562 22.931.364FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)24.083.626 16.265.662 22.116.562 22.931.364Finansman Gelirleri18 18.449.254 9.096.864 13.732.284 5.623.647Finansman Giderleri19 -32.739.917 -86.405.055 -6.462.114 -54.879.122SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)9.792.963 -61.042.529 29.386.732 -26.324.111Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri20 -116.777 937.288 279.089 15.691Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -381.909 -85.704Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 265.132 937.288 364.793 15.691SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)9.676.186 -60.105.241 29.665.821 -26.308.420DÖNEM KARI (ZARARI)9.676.186 -60.105.241 29.665.821 -26.308.420Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar15 23.063 6.290 1.631 -1.776Ana Ortaklık Payları15 9.653.123 -60.111.531 29.664.190 -26.306.644Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar556.097 332.102 -63.757 -158.882Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)712.945 332.102 -81.740 -158.882Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-156.848 17.983Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-156.848 17.983Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)556.097 332.102 -63.757 -158.882TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)10.232.283 -59.773.139 29.602.064 -26.467.302Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar15 23.063 6.290 1.631 -1.776Ana Ortaklık Payları10.209.220 -59.779.429 29.600.433 -26.465.526http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797304BIST