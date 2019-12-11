***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
11.12.2019 18:10
***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Çağrısı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 11.12.2019
Genel Kurul Tarihi 14.01.2020
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.01.2020
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe ÇANKAYA
Adres İlkbahar Mah. Konrad Adenaur Cad. No: 79-10
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı' na yetki verilmesi.
3 - Gündemin 4. Maddesinde görüşülecek olan işlem Sermaye Piyasası Kanunu ‘nun 23. Maddesi kapsamında Önemli Nitelikte İşlem olarak değerlendirildiğinden, 4 nolu gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin 1,00 TL nominal değerli pay için 3,6212 TL bedelden paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olması hususu ve ayrılma hakkı kullanım sürecinin aşağıdaki şekilde ortaklarımızın bilgisine sunulması. ( Devamı biligilendirme dökümanında sunulmuştur.)
4 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde önemli nitelikteki işlem tanımına giren, Şirketimize ait Antalya İli Alanya İlçesinde bulunan Utopia World Hotel ‘ in ATG Anex Tourism Group bünyesindeki Adalı Otelcilik Turizm Ticaret A.Ş. ‘ ne toplamda 35.950.000 Avro tutara satılması işleminin pay sahiplerimizin onayına sunulması.
5 - Dilek, Temenniler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Önemli Nitelikte İşlem
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Olağanüstü GK Gündem.pdf - İlan Metni
EK: 2 Olağanüstü GK Bilgilendirme Dökümanı ve Vekaletname.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
A.Şirket Yönetim Kurulumuzun ekteki gündem maddelerini görüşmek üzere 14 Ocak 2020 Salı Günü Saat 11.00 'da Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının, İlkbahar Mah. Konrad Adenauer Cad. No: 79 /10 Çankaya / ANKARA adresinde bulunan Şirketimiz merkezinde yapılmasına,
B.Toplantı yeri, günü ve saati ile toplantı gündeminin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmesine,
C.Toplantı yeri, günü ve saati ile toplantı gündeminin Borsa'da işlem görmeyen nama yazılı hisse senedi sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla bildirilmesine,
Oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803072
BIST