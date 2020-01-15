***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Özet Bilgi 14.01.2020 Tarihli Genel Kurul Toplantısı sonucu Ayrılma Hakkı Kullanımı Sürecinin sonlandırılması hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal Nedeni14.01.2020 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında, Utopia World Hotel 'in Adalı Otelcilik Turizm Ticaret A.Ş ' ne satışının görüşüldüğü maddeye hiçbir ortağımız red oyu kullanmamıştır ve muhalefet şerhlerini Toplantı Tutanağına işletmemişlerdir. Bu sebeple hiçbir ortağımız için ayrılma hakkı doğmamıştır.İptal Edilen SüreçAyrılma Hakkı Kullanımıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812799BIST