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***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi

15.01.2020 15:09
GÜNCEL HABERLER



***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )

Özet Bilgi 14.01.2020 Tarihli Genel Kurul Toplantısı sonucu Ayrılma Hakkı Kullanımı Sürecinin sonlandırılması hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Süreç İptal Nedeni
14.01.2020 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında, Utopia World Hotel 'in Adalı Otelcilik Turizm Ticaret A.Ş ' ne satışının görüşüldüğü maddeye hiçbir ortağımız red oyu kullanmamıştır ve muhalefet şerhlerini Toplantı Tutanağına işletmemişlerdir. Bu sebeple hiçbir ortağımız için ayrılma hakkı doğmamıştır.
İptal Edilen Süreç
Ayrılma Hakkı Kullanımı





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812799


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BURVA 17,25 1.049.692 % 11,29  
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Riyal 1,5647 1,5725 % 0,13  
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