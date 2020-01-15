***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
15.01.2020 15:09
***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Özet Bilgi 14.01.2020 Tarihli Genel Kurul Toplantısı sonucu Ayrılma Hakkı Kullanımı Sürecinin sonlandırılması hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
14.01.2020 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında, Utopia World Hotel 'in Adalı Otelcilik Turizm Ticaret A.Ş ' ne satışının görüşüldüğü maddeye hiçbir ortağımız red oyu kullanmamıştır ve muhalefet şerhlerini Toplantı Tutanağına işletmemişlerdir. Bu sebeple hiçbir ortağımız için ayrılma hakkı doğmamıştır.
İptal Edilen Süreç
Ayrılma Hakkı Kullanımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812799
BIST
16:23121.367
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -56,22
|Açılış
|: 121.233
|
|Önceki Kapanış
|: 121.423
|
121.804
En Düşük
120.442
16:235,8864
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0053
|Açılış
|: 5,8890
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8850
|
5,9002
En Düşük
5,8763
16:236,5625
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0167
|Açılış
|: 6,5540
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5330
|
6,5659
En Düşük
6,5414
16:23292,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,40
|Açılış
|: 292,96
|
|Önceki Kapanış
|: 292,56
|
294,74
En Düşük
292,28
BIST En Aktif Hisseler
|MARTI
|1,17
|103.599.717
|% 15,84
|
|DAGHL
|4,16
|10.622.404
|% 14,92
|
|BURVA
|17,25
|1.049.692
|% 11,29
|
|QNBFB
|49,08
|49.020.734
|% 10,29
|
|ALYAG
|0,55
|1.100.280
|% 10,00
|
|SNGYO
|1,28
|3.353.344
|% -13,51
|
|MZHLD
|17,55
|252.535
|% -10,00
|
|NIBAS
|4,05
|221.445
|% -10,00
|
|EPLAS
|18,98
|206.919
|% -9,96
|
|SALIX
|8,00
|18.308
|% -7,51
|
|THYAO
|14,86
|1.568.187.568
|% 0,41
|
|GUSGR
|2,35
|844.863.024
|% 6,33
|
|KRDMD
|3,11
|743.081.115
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,65
|608.419.993
|% 5,10
|
|PETKM
|4,09
|597.340.265
|% -0,97
|
|EKGYO
|1,65
|608.419.993
|% 5,10
|
|GUSGR
|2,35
|844.863.024
|% 6,33
|
|KRDMD
|3,11
|743.081.115
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,74
|255.260.129
|% 1,75
|
|PETKM
|4,09
|597.340.265
|% -0,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6339
|7,6722
|% -0,01
|
|Frank
|6,0767
|6,1133
|% 0,34
|
|Riyal
|1,5647
|1,5725
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.549
|1.550
|2,51
|
|Altın Gr.
|293
|293
|0,56
|
|Cumhuriyet
|1.938
|1.952
|-9,00
|
|Tam
|1.932
|1.981
|7,47
|
|Yarım
|934
|958
|3,61
|
|Çeyrek
|468
|479
|1,81
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,83
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|-0,00
|
|B. Petrol
|64,33
|64,33
|-0,16
|