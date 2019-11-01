***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.11.2019 14:53
***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.09.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimize ait Utopia World Hotel' in Adalı Turizm Otelcilik A.Ş. tarafından satın alınmasına ilişkin olarak, Adalı Turizm Otelcilik A.Ş. tarafından Rekabet Kurumu'na yapılan izin başvurusunun 31.10.2019 tarihli toplantıda görüşüldüğü, rekabete aykırılık teşkil etmediğinden ilgili işleme izin verildiği ve 19-37/557-229 sayı ile karara bağlandığı tarafımıza bilgilendirme olarak 01.11.2019 tarihinde tebliğ edilmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796116
BIST
16:4398.303
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -165,28
|Açılış
|: 98.690
|
|Önceki Kapanış
|: 98.469
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98.814
En Düşük
97.679
16:435,7170
En Yüksek
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|: 0,08%
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|Açılış
|: 5,7150
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|Önceki Kapanış
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5,7400
En Düşük
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16:436,3749
En Yüksek
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|: -0,02%
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
|: 277,53
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|Önceki Kapanış
|: 277,92
|
279,36
En Düşük
276,90
BIST En Aktif Hisseler
|ANELE
|2,30
|20.774.867
|% 15,00
|
|MSGYO
|1,69
|51.993.228
|% 14,97
|
|BERA
|3,18
|116.600.209
|% 13,57
|
|KLMSN
|14,49
|50.602.878
|% 10,44
|
|ACSEL
|4,87
|15.091.390
|% 9,93
|
|METRO
|2,32
|60.918.231
|% -20,00
|
|QNBFL
|28,96
|116.725
|% -12,77
|
|ITTFH
|3,48
|37.655.938
|% -11,90
|
|FORMT
|4,05
|1.408.753
|% -8,58
|
|KPHOL
|2,56
|3.075
|% -8,57
|
|THYAO
|11,60
|485.318.644
|% -0,34
|
|TTKOM
|6,02
|280.198.015
|% 3,61
|
|EREGL
|6,50
|248.892.645
|% -0,61
|
|GARAN
|9,29
|231.364.859
|% 0,98
|
|FENER
|16,50
|218.302.894
|% 3,77
|
|IHLAS
|0,61
|58.130.041
|% 5,17
|
|ISFIN
|2,47
|204.752.469
|% -2,37
|
|MEPET
|1,86
|94.745.515
|% 1,64
|
|KRDMD
|2,13
|107.449.766
|% -1,39
|
|TTKOM
|6,02
|280.198.015
|% 3,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3779
|7,4149
|% 0,06
|
|Frank
|5,7642
|5,7989
|% -0,09
|
|Riyal
|1,5196
|1,5272
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.511
|1.511
|-2,31
|
|Altın Gr.
|277
|278
|-0,42
|
|Cumhuriyet
|1.835
|1.863
|-8,00
|
|Tam
|1.831
|1.877
|-2,66
|
|Yarım
|885
|908
|-1,28
|
|Çeyrek
|444
|454
|-0,64
|
|Gümüş.Ons
|18,02
|18,07
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|-0,01
|
|B. Petrol
|60,37
|60,37
|0,75
|