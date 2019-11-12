***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Genel Müdürü Sn. Cengiz AKSOYER 12.11.2019 tarihi itibariyle istifa ederek görevinden ayrılmış bulunmaktadır. Aynı tarihli Yönetim Kurulu kararı ile yerine Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Sn. Elvan ALTUNTAŞ getirilmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798515BIST