***VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
03.10.2019 16:03
***VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
30/07/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFVKFB12045
Nominal Değer (TL)
570.352.161
Vade Başlangıç Tarihi
04/10/2019
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
07/10/2019
Vadesi (Gün)
112
İtfa Tarihi
24/01/2020
İhraç Şekli
Halka Arz (Public Offer)
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789956
BIST
18:05102.784
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -724,89
|Açılış
|: 103.885
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|Önceki Kapanış
|: 103.509
|
104.768
En Düşük
102.062
18:055,6949
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0052
|Açılış
|: 5,6870
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|Önceki Kapanış
|: 5,7070
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5,7139
En Düşük
5,6682
18:056,2549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0047
|Açılış
|: 6,2450
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|Önceki Kapanış
|: 6,2450
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6,2755
En Düşük
6,2126
18:05276,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,02
|Açılış
|: 276,03
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|Önceki Kapanış
|: 275,01
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278,40
En Düşük
272,91