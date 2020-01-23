***VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
23.01.2020 15:43
***VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
30/07/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFVKFB72015
Nominal Değer (TL)
241.255.099
Vade Başlangıç Tarihi
24/01/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
27/01/2020
Vadesi (Gün)
168
İtfa Tarihi
10/07/2020
İhraç Şekli
Halka Arz (Public Offer)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814127
BIST
16:02122.779
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 31,42
|Açılış
|: 122.392
|
|Önceki Kapanış
|: 122.747
|
123.457
En Düşük
122.203
16:025,9304
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0094
|Açılış
|: 5,9280
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9210
|
5,9339
En Düşük
5,9034
16:026,5816
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0137
|Açılış
|: 6,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5620
|
6,5851
En Düşük
6,5526
16:02296,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,10
|Açılış
|: 296,63
|
|Önceki Kapanış
|: 296,73
|
297,80
En Düşük
295,12
BIST En Aktif Hisseler
|PRKAB
|3,96
|37.029.625
|% 20,00
|
|ULUSE
|31,76
|4.929.275
|% 19,94
|
|RYSAS
|11,16
|37.191.196
|% 18,72
|
|HUBVC
|43,84
|46.305.636
|% 18,04
|
|SILVR
|3,11
|27.571.453
|% 16,92
|
|QNBFL
|172,80
|8.986
|% -14,96
|
|QNBFB
|64,60
|531.270
|% -14,94
|
|NIBAS
|4,54
|145.721
|% -7,54
|
|KENT
|207,90
|10.989.228
|% -6,73
|
|KLNMA
|46,10
|58.163.935
|% -6,07
|
|THYAO
|14,39
|1.568.913.117
|% -2,24
|
|GARAN
|12,15
|425.118.570
|% -0,16
|
|HALKB
|7,12
|384.788.633
|% 0,71
|
|KRSTL
|1,88
|381.810.235
|% 10,59
|
|ICBCT
|6,01
|356.599.174
|% -0,99
|
|KRSTL
|1,88
|381.810.235
|% 10,59
|
|GUSGR
|2,59
|313.341.444
|% 4,02
|
|ADESE
|2,17
|247.297.994
|% 12,44
|
|THYAO
|14,39
|1.568.913.117
|% -2,24
|
|KRDMD
|3,03
|319.404.837
|% -0,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7600
|7,7990
|% 0,09
|
|Frank
|6,1009
|6,1377
|% 0,15
|
|Riyal
|1,5762
|1,5841
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.555
|1.555
|-3,70
|
|Altın Gr.
|296
|297
|-0,18
|
|Cumhuriyet
|1.962
|1.992
|-1,00
|
|Tam
|1.954
|2.003
|-0,79
|
|Yarım
|944
|969
|-0,38
|
|Çeyrek
|474
|484
|-0,19
|
|Gümüş.Ons
|17,65
|17,69
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,37
|-0,03
|
|B. Petrol
|62,17
|62,17
|-1,04
|
Seans Raporu
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16:18TSPOR
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16:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -58, 64 kaybederek (% -0.04 ) 148, 351
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16:15XU100
Endeks 122, 788 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 03 üstünde . İşlem hacmi 8, 332.00 milyon TL de
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16:15YAYLA
Yüzde 12.63 oranında artışla 2.23 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 385, 952 adet işlem