***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor









***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.500.000 723.918 0 91.823 873.080 -23.265 1.149.680 80.727 -157.573 0 14.296.045 3.723.383 0 23.257.818 0 23.257.818TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 161.636 0 0 570.122 0 731.758 0 731.758Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 161.636 0 0 570.122 0 731.758 0 731.758Yeni Bakiye2.500.000 723.918 0 91.823 873.080 -23.265 1.149.680 80.727 4.063 0 14.296.045 4.293.505 0 23.989.576 0 23.989.576Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 1.074 0 91.209 0 -345.571 0 0 0 3.110.119 2.856.831 0 2.856.831Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -28.971 0 -28.971 0 -28.971Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.568.718 -3.693.718 0 -125.000 0 -125.000Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -125.000 0 -125.000 0 -125.000Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.568.718 -3.568.718 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.500.000 723.918 0 91.823 874.154 -23.265 1.240.889 80.727 -341.508 0 17.864.763 570.816 3.110.119 26.692.436 0 26.692.436Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.500.000 723.918 0 90.752 1.018.326 -33.854 1.480.717 80.727 -100.297 0 17.864.763 4.725.138 0 28.350.190 0 28.350.190TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.500.000 723.918 0 90.752 1.018.326 -33.854 1.480.717 80.727 -100.297 0 17.864.763 4.725.138 0 28.350.190 0 28.350.190Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 10.270 0 -266.612 0 534.542 0 0 0 1.521.993 1.800.193 0 1.800.193Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 376.281 0 0 0 0 0 0 0 -11.179 0 365.102 0 365.102Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.713.959 -4.713.959 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.713.959 -4.713.959 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.500.000 723.918 0 467.033 1.028.596 -33.854 1.214.105 80.727 434.245 0 22.578.722 0 1.521.993 30.515.485 0 30.515.485Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER130.291.210 193.660.384 323.951.594 94.630.911 144.091.940 238.722.851GARANTİ VE KEFALETLERV-III-2-4 37.552.641 32.657.301 70.209.942 36.971.920 28.193.356 65.165.276Teminat MektuplarıV-III-1 37.397.095 18.595.061 55.992.156 36.896.905 15.053.372 51.950.277Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler2.903.967 6.643.353 9.547.320 3.807.039 5.902.336 9.709.375Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler1.298.946 0 1.298.946 1.314.771 0 1.314.771Diğer Teminat Mektupları33.194.182 11.951.708 45.145.890 31.775.095 9.151.036 40.926.131Banka Kredileri7.842 4.068.101 4.075.943 24.005 2.948.104 2.972.109İthalat Kabul Kredileri0 260.084 260.084 0 586.987 586.987Diğer Banka KabulleriV-III-4 7.842 3.808.017 3.815.859 24.005 2.361.117 2.385.122AkreditiflerV-III-4 147.704 9.908.206 10.055.910 51.010 10.148.777 10.199.787Belgeli Akreditifler147.704 9.908.206 10.055.910 51.010 10.148.777 10.199.787Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 4.492 4.492 0 4.199 4.199Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 47.389 47.389 0 38.904 38.904Diğer Kefaletlerimizden0 34.052 34.052 0 0 0TAAHHÜTLER45.831.596 32.417.988 78.249.584 36.959.594 26.856.010 63.815.604Cayılamaz TaahhütlerV-III-1 40.918.012 5.473.903 46.391.915 32.609.583 2.252.627 34.862.210Vadeli Aktif Değerler Alım Satım TaahhütleriV-III-1 3.871.122 5.473.903 9.345.025 1.501.627 2.252.627 3.754.254Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri7.500 0 7.500 2.250 0 2.250Kullandırma Garantili Kredi Tahsis TaahhütleriV-III-1 16.898.996 0 16.898.996 14.103.024 0 14.103.024Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme TaahhütleriV-III-1 2.277.442 0 2.277.442 1.979.217 0 1.979.217İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit TaahhütleriV-III-1 16.159.649 0 16.159.649 13.549.649 0 13.549.649Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri656.634 0 656.634 571.282 0 571.282Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler1.046.669 0 1.046.669 902.534 0 902.534Cayılabilir Taahhütler4.913.584 26.944.085 31.857.669 4.350.011 24.603.383 28.953.394Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri4.913.584 26.944.085 31.857.669 4.350.011 24.603.383 28.953.394Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR46.906.973 128.585.095 175.492.068 20.699.397 89.042.574 109.741.971Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler46.906.973 128.585.095 175.492.068 20.699.397 89.042.574 109.741.971Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri1.472.548 1.409.186 2.881.734 1.201.285 1.543.434 2.744.719Vadeli Döviz Alım İşlemleri739.279 704.614 1.443.893 602.318 771.805 1.374.123Vadeli Döviz Satım İşlemleri733.269 704.572 1.437.841 598.967 771.629 1.370.596Para ve Faiz Swap İşlemleri36.409.228 116.996.099 153.405.327 13.638.148 73.193.459 86.831.607Swap Para Alım İşlemleri1.857.724 44.723.806 46.581.530 2.532.776 19.685.170 22.217.946Swap Para Satım İşlemleri30.951.504 14.984.349 45.935.853 7.805.372 9.975.981 17.781.353Swap Faiz Alım İşlemleri1.800.000 28.643.972 30.443.972 1.650.000 21.766.154 23.416.154Swap Faiz Satım İşlemleri1.800.000 28.643.972 30.443.972 1.650.000 21.766.154 23.416.154Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları1.009.588 1.303.472 2.313.060 697.904 1.784.623 2.482.527Para Alım Opsiyonları726.580 427.740 1.154.320 349.778 865.498 1.215.276Para Satım Opsiyonları283.008 875.732 1.158.740 348.126 919.125 1.267.251Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer8.015.609 8.876.338 16.891.947 5.162.060 12.521.058 17.683.118EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER2.125.816.762 1.441.415.447 3.567.232.209 1.553.971.819 1.217.345.200 2.771.317.019EMANET KIYMETLER61.500.818 8.939.167 70.439.985 48.337.336 3.671.333 52.008.669Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler50.636.164 5.130.196 55.766.360 36.285.318 395.353 36.680.671Tahsile Alınan Çekler8.147.448 1.020.727 9.168.175 9.189.448 1.154.341 10.343.789Tahsile Alınan Ticari Senetler1.404.781 300.725 1.705.506 1.522.229 445.168 1.967.397Tahsile Alınan Diğer Kıymetler2.152 226 2.378 2.152 211 2.363İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler309 83.940 84.249 309 100.301 100.610Emanet Kıymet Alanlar1.309.964 2.403.353 3.713.317 1.337.880 1.575.959 2.913.839REHİNLİ KIYMETLER745.832.165 225.716.155 971.548.320 428.045.010 204.235.157 632.280.167Menkul Kıymetler460.920 42.387 503.307 354.739 9.824 364.563Teminat Senetleri868.978 1.552.915 2.421.893 681.820 1.135.681 1.817.501Emtia105.112.592 2.421.087 107.533.679 32.405.583 1.711.768 34.117.351Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul525.108.300 179.226.589 704.334.889 340.951.847 163.744.146 504.695.993Diğer Rehinli Kıymetler113.587.276 42.314.925 155.902.201 52.805.682 37.364.638 90.170.320Rehinli Kıymet Alanlar694.099 158.252 852.351 845.339 269.100 1.114.439KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER1.318.483.779 1.206.760.125 2.525.243.904 1.077.589.473 1.009.438.710 2.087.028.183BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI2.256.107.972 1.635.075.831 3.891.183.803 1.648.602.730 1.361.437.140 3.010.039.870Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı3.896.889 4.648.778Alınan Faizler28.068.428 18.958.233Ödenen Faizler-22.581.533 -13.942.209Alınan Temettüler50.804 61.419Alınan Ücret ve Komisyonlar3.755.099 2.294.401Elde Edilen Diğer Kazançlar101.227 57.778Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar1.730.296 1.987.861Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-2.277.875 -1.822.572Ödenen Vergiler-1.671.485 -1.083.872Diğer-3.278.072 -1.862.261Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim3.147.454 -163.253Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış1.395 -17.248Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-23.335 -4.824.058Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-37.983.954 -51.464.674Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış540.438 70.737Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)2.919.531 -1.876.313Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)47.358.260 36.151.074Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-3.059.770 19.068.290Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-6.605.111 2.728.939Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı7.044.343 4.485.525YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-13.312.234 -13.200.444İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-181.576 -20.443Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)220 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-1.158.530 -246.123Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller222.691 466.009Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-13.476.569 -5.924.545Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar7.001.633 2.586.294Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-6.306.183 -10.846.180Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar812.410 808.254Diğer-226.330 -23.710FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit9.922.389 16.548.998Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit24.529.226 27.184.339Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-14.344.666 -10.510.341İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 -125.000Kiralamaya İlişkin Ödemeler-262.171 0Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi-90.668 -277.029Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)3.563.830 7.557.050Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar19.472.141 19.294.961Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar23.035.971 26.852.011Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)1.521.993 3.110.119DİĞER KAPSAMLI GELİRLER278.200 -253.288Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-256.342 92.283Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)10.170 29.488Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-277.353 100.628Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler10.841 -37.833Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar534.542 -345.571Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri670.636 -435.389Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-136.094 89.818TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.800.193 2.856.831Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)19.841.525 38.777.988 58.619.513 16.994.539 33.757.346 50.751.885Nakit ve Nakit BenzerleriV-I-1 3.189.112 33.264.714 36.453.826 5.234.656 32.032.981 37.267.637Nakit Değerler ve Merkez BankasıV-I-1 3.194.508 27.752.294 30.946.802 5.235.557 27.018.932 32.254.489BankalarV-I-3 38 5.512.420 5.512.458 4.544 5.014.049 5.018.593Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )V-I-16 -5.434 0 -5.434 -5.445 0 -5.445Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarV-I-2 0 97.281 97.281 1.395 69.766 71.161Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 97.281 97.281 0 69.766 69.766Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 1.395 0 1.395Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarV-I-4 13.314.356 4.338.859 17.653.215 7.727.407 1.274.971 9.002.378Devlet Borçlanma Senetleri12.779.626 4.335.137 17.114.763 7.662.348 1.271.520 8.933.868Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 3.722 3.722 0 3.451 3.451Diğer Finansal Varlıklar534.730 0 534.730 65.059 0 65.059Türev Finansal VarlıklarV-I-2 3.338.057 1.077.134 4.415.191 4.031.081 379.628 4.410.709Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı3.338.057 1.077.134 4.415.191 4.031.081 379.628 4.410.709Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)209.636.045 97.109.317 306.745.362 172.474.615 89.047.965 261.522.580KredilerV-I-5 189.204.456 85.087.258 274.291.714 150.932.385 81.474.522 232.406.907Kiralama İşlemlerinden AlacaklarV-I-10 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarV-I-6 34.293.277 12.055.959 46.349.236 32.377.288 7.603.222 39.980.510Devlet Borçlanma Senetleri34.234.431 11.762.263 45.996.694 32.326.808 7.413.026 39.739.834Diğer Finansal Varlıklar58.846 293.696 352.542 50.480 190.196 240.676Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-13.861.688 -33.900 -13.895.588 -10.835.058 -29.779 -10.864.837SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)V-I-14 3.039.780 0 3.039.780 1.618.562 0 1.618.562Satış Amaçlı3.039.780 0 3.039.780 1.618.562 0 1.618.562Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI2.958.487 411.801 3.370.288 2.647.659 403.558 3.051.217İştirakler (Net)V-I-7 656.669 0 656.669 619.582 0 619.582Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler656.669 0 656.669 619.582 0 619.582Bağlı Ortaklıklar (Net)V-I-8 2.301.818 411.801 2.713.619 2.028.077 403.558 2.431.635Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar1.999.915 411.801 2.411.716 1.726.174 403.558 2.129.732Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar301.903 0 301.903 301.903 0 301.903Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)V-I-9 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)2.842.329 9.894 2.852.223 2.557.495 10.130 2.567.625MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)218.654 0 218.654 218.152 0 218.152Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer218.654 0 218.654 218.152 0 218.152YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)V-I-12 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞIV-I-13 695.509 0 695.509 29.776 0 29.776DİĞER AKTİFLER (Net)V-I-15 4.728.880 6.574.848 11.303.728 3.279.602 8.316.242 11.595.844VARLIKLAR TOPLAMI243.961.209 142.883.848 386.845.057 199.820.400 131.535.241 331.355.641YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATV-II-1 134.080.476 95.566.834 229.647.310 109.592.026 69.815.881 179.407.907ALINAN KREDİLERV-II-3 835.892 37.411.913 38.247.805 747.607 40.602.229 41.349.836PARA PİYASALARINA BORÇLAR17.170.065 4.518.652 21.688.717 26.614.533 2.109.204 28.723.737İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)10.987.499 16.534.051 27.521.550 7.375.071 14.971.993 22.347.064Bonolar5.564.819 0 5.564.819 3.645.695 0 3.645.695Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller5.422.680 16.534.051 21.956.731 3.729.376 14.971.993 18.701.369FONLAR3.053 0 3.053 3.054 0 3.054Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer3.053 0 3.053 3.054 0 3.054GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERV-II-2 2.613.852 1.054.198 3.668.050 2.123.319 425.858 2.549.177Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı2.613.852 1.054.198 3.668.050 2.123.319 425.858 2.549.177Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)V-II-5 832.372 0 832.372 0 0 0KARŞILIKLARV-II-7 2.078.903 5.575 2.084.478 2.266.153 5.206 2.271.359Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı1.025.327 0 1.025.327 1.035.025 0 1.035.025Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar1.053.576 5.575 1.059.151 1.231.128 5.206 1.236.334CARİ VERGİ BORCUV-II-8 1.439.368 1.489 1.440.857 774.563 1.301 775.864ERTELENMİŞ VERGİ BORCUV-II-8 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)V-II-9 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIV-II-10 6.248.937 12.223.175 18.472.112 5.668.121 7.353.902 13.022.023Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları6.248.937 12.223.175 18.472.112 5.668.121 7.353.902 13.022.023DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERV-II-4 9.392.553 3.330.715 12.723.268 7.381.601 5.173.829 12.555.430ÖZKAYNAKLARV-II-11 30.379.909 135.576 30.515.485 28.333.549 16.641 28.350.190Ödenmiş SermayeV-II-11 2.500.000 0 2.500.000 2.500.000 0 2.500.000Sermaye Yedekleri1.024.576 166.375 1.190.951 814.670 0 814.670Hisse Senedi İhraç Primleri723.918 0 723.918 723.918 0 723.918Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri300.658 166.375 467.033 90.752 0 90.752Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler2.379.286 -170.439 2.208.847 2.469.172 -3.983 2.465.189Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler375.332 139.640 514.972 -40.194 20.624 -19.570Kar Yedekleri22.578.722 0 22.578.722 17.864.763 0 17.864.763Yasal Yedekler2.480.184 0 2.480.184 2.007.670 0 2.007.670Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler19.648.138 0 19.648.138 15.406.693 0 15.406.693Diğer Kar Yedekleri450.400 0 450.400 450.400 0 450.400Kar veya Zarar1.521.993 0 1.521.993 4.725.138 0 4.725.138Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 570.816 0 570.816Dönem Net Kâr veya Zararı1.521.993 0 1.521.993 4.154.322 0 4.154.322Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI216.062.879 170.782.178 386.845.057 190.879.597 140.476.044 331.355.641Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİV-IV-1 31.357.637 23.477.670 10.860.184 9.848.688Kredilerden Alınan FaizlerV-IV-1 25.854.758 19.492.247 9.044.195 7.691.159Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler280.207 274.509 75.774 105.116Bankalardan Alınan FaizlerV-IV-1 153.589 113.824 33.052 62.534Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler265 18.657 116 85Menkul Değerlerden Alınan FaizlerV-IV-1 5.062.396 3.574.731 1.704.767 1.988.990Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar1.541.078 635.551 580.274 325.830İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler3.521.318 2.939.180 1.124.493 1.663.160Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri6.422 3.702 2.280 804FAİZ GİDERLERİ (-)V-IV-2 -22.940.899 -15.227.550 -7.558.202 -6.476.521Mevduata Verilen FaizlerV-IV-2 -14.297.566 -10.276.251 -5.041.215 -4.342.773Kullanılan Kredilere Verilen FaizlerV-IV-2 -1.119.297 -898.261 -356.264 -412.582Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-4.389.662 -2.122.112 -1.030.906 -938.589İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen FaizlerV-IV-2 -3.009.877 -1.929.175 -1.087.340 -783.132Kiralama Faiz Giderleri-116.375 0 -40.400 0Diğer Faiz Giderleri-8.122 -1.751 -2.077 555NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ8.416.738 8.250.120 3.301.982 3.372.167NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ2.931.282 1.555.339 1.097.237 599.991Alınan Ücret ve Komisyonlar3.755.099 2.224.307 1.375.698 871.076Gayri Nakdi Kredilerden531.729 325.433 181.558 129.978Diğer3.223.370 1.898.874 1.194.140 741.098Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-823.817 -668.968 -278.461 -271.085Gayri Nakdi Kredilere-401 -311 -169 -69Diğer-823.416 -668.657 -278.292 -271.016TEMETTÜ GELİRLERİ50.804 129.584 113 12.137TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)V-IV-3 -2.021.808 578.835 -886.812 277.876Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)V-IV-3 239.085 143.756 131.357 86.787Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)V-IV-3 -2.680.956 480.167 -1.187.606 237.616Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)V-IV-3 420.063 -45.088 169.437 -46.527DİĞER FAALİYET GELİRLERİV-IV-4 3.248.643 1.180.083 817.720 369.865FAALİYET BRÜT KÂRI12.625.659 11.693.961 4.330.240 4.632.036BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )V-IV-5 -5.807.804 -3.921.887 -1.933.225 -2.133.737DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )V-IV-5 -34.633 -1.761 11.151 -139PERSONEL GİDERLERİ (-)-2.091.166 -1.608.225 -747.717 -557.928DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)V-IV-6 -2.755.229 -2.342.820 -924.535 -779.133NET FAALİYET KARI (ZARARI)1.936.827 3.819.268 735.914 1.161.099BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)V-IV-7 1.936.827 3.819.268 735.914 1.161.099SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)V-IV-8 -414.834 -709.149 -232.712 -176.241Cari Vergi KarşılığıV-IV-10 -1.212.212 -55.555 -824.537 461.753Ertelenmiş Vergi Gider EtkisiV-IV-10 -922.387 -1.104.863 -226.298 -858.222Ertelenmiş Vergi Gelir EtkisiV-IV-10 1.719.765 451.269 818.123 220.228SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)1.521.993 3.110.119 503.202 984.858DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARIV-IV-11 1.521.993 3.110.119 503.202 984.858Grubun Karı (Zararı)1.521.993 3.110.119 503.202 984.858Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)100 Adet Hisse Başına Kar/Zarar (Tam TL) III-XXIV 0,60880000 0,20130000 1,24400000 0,39390000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797712BIST