***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor
08.11.2019 18:35
***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 723.918 0 91.823 873.080 -23.265 1.149.680 80.727 -157.573 0 14.296.045 3.723.383 0 23.257.818 0 23.257.818
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 161.636 0 0 570.122 0 731.758 0 731.758
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 161.636 0 0 570.122 0 731.758 0 731.758
Yeni Bakiye
2.500.000 723.918 0 91.823 873.080 -23.265 1.149.680 80.727 4.063 0 14.296.045 4.293.505 0 23.989.576 0 23.989.576
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 1.074 0 91.209 0 -345.571 0 0 0 3.110.119 2.856.831 0 2.856.831
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -28.971 0 -28.971 0 -28.971
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.568.718 -3.693.718 0 -125.000 0 -125.000
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -125.000 0 -125.000 0 -125.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.568.718 -3.568.718 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.500.000 723.918 0 91.823 874.154 -23.265 1.240.889 80.727 -341.508 0 17.864.763 570.816 3.110.119 26.692.436 0 26.692.436
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 723.918 0 90.752 1.018.326 -33.854 1.480.717 80.727 -100.297 0 17.864.763 4.725.138 0 28.350.190 0 28.350.190
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.500.000 723.918 0 90.752 1.018.326 -33.854 1.480.717 80.727 -100.297 0 17.864.763 4.725.138 0 28.350.190 0 28.350.190
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 10.270 0 -266.612 0 534.542 0 0 0 1.521.993 1.800.193 0 1.800.193
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 376.281 0 0 0 0 0 0 0 -11.179 0 365.102 0 365.102
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.713.959 -4.713.959 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.713.959 -4.713.959 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.500.000 723.918 0 467.033 1.028.596 -33.854 1.214.105 80.727 434.245 0 22.578.722 0 1.521.993 30.515.485 0 30.515.485
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
130.291.210 193.660.384 323.951.594 94.630.911 144.091.940 238.722.851
GARANTİ VE KEFALETLER
V-III-2-4 37.552.641 32.657.301 70.209.942 36.971.920 28.193.356 65.165.276
Teminat Mektupları
V-III-1 37.397.095 18.595.061 55.992.156 36.896.905 15.053.372 51.950.277
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
2.903.967 6.643.353 9.547.320 3.807.039 5.902.336 9.709.375
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.298.946 0 1.298.946 1.314.771 0 1.314.771
Diğer Teminat Mektupları
33.194.182 11.951.708 45.145.890 31.775.095 9.151.036 40.926.131
Banka Kredileri
7.842 4.068.101 4.075.943 24.005 2.948.104 2.972.109
İthalat Kabul Kredileri
0 260.084 260.084 0 586.987 586.987
Diğer Banka Kabulleri
V-III-4 7.842 3.808.017 3.815.859 24.005 2.361.117 2.385.122
Akreditifler
V-III-4 147.704 9.908.206 10.055.910 51.010 10.148.777 10.199.787
Belgeli Akreditifler
147.704 9.908.206 10.055.910 51.010 10.148.777 10.199.787
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 4.492 4.492 0 4.199 4.199
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 47.389 47.389 0 38.904 38.904
Diğer Kefaletlerimizden
0 34.052 34.052 0 0 0
TAAHHÜTLER
45.831.596 32.417.988 78.249.584 36.959.594 26.856.010 63.815.604
Cayılamaz Taahhütler
V-III-1 40.918.012 5.473.903 46.391.915 32.609.583 2.252.627 34.862.210
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
V-III-1 3.871.122 5.473.903 9.345.025 1.501.627 2.252.627 3.754.254
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
7.500 0 7.500 2.250 0 2.250
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
V-III-1 16.898.996 0 16.898.996 14.103.024 0 14.103.024
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
V-III-1 2.277.442 0 2.277.442 1.979.217 0 1.979.217
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
V-III-1 16.159.649 0 16.159.649 13.549.649 0 13.549.649
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
656.634 0 656.634 571.282 0 571.282
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
1.046.669 0 1.046.669 902.534 0 902.534
Cayılabilir Taahhütler
4.913.584 26.944.085 31.857.669 4.350.011 24.603.383 28.953.394
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
4.913.584 26.944.085 31.857.669 4.350.011 24.603.383 28.953.394
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
46.906.973 128.585.095 175.492.068 20.699.397 89.042.574 109.741.971
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
46.906.973 128.585.095 175.492.068 20.699.397 89.042.574 109.741.971
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
1.472.548 1.409.186 2.881.734 1.201.285 1.543.434 2.744.719
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
739.279 704.614 1.443.893 602.318 771.805 1.374.123
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
733.269 704.572 1.437.841 598.967 771.629 1.370.596
Para ve Faiz Swap İşlemleri
36.409.228 116.996.099 153.405.327 13.638.148 73.193.459 86.831.607
Swap Para Alım İşlemleri
1.857.724 44.723.806 46.581.530 2.532.776 19.685.170 22.217.946
Swap Para Satım İşlemleri
30.951.504 14.984.349 45.935.853 7.805.372 9.975.981 17.781.353
Swap Faiz Alım İşlemleri
1.800.000 28.643.972 30.443.972 1.650.000 21.766.154 23.416.154
Swap Faiz Satım İşlemleri
1.800.000 28.643.972 30.443.972 1.650.000 21.766.154 23.416.154
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
1.009.588 1.303.472 2.313.060 697.904 1.784.623 2.482.527
Para Alım Opsiyonları
726.580 427.740 1.154.320 349.778 865.498 1.215.276
Para Satım Opsiyonları
283.008 875.732 1.158.740 348.126 919.125 1.267.251
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
8.015.609 8.876.338 16.891.947 5.162.060 12.521.058 17.683.118
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
2.125.816.762 1.441.415.447 3.567.232.209 1.553.971.819 1.217.345.200 2.771.317.019
EMANET KIYMETLER
61.500.818 8.939.167 70.439.985 48.337.336 3.671.333 52.008.669
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
50.636.164 5.130.196 55.766.360 36.285.318 395.353 36.680.671
Tahsile Alınan Çekler
8.147.448 1.020.727 9.168.175 9.189.448 1.154.341 10.343.789
Tahsile Alınan Ticari Senetler
1.404.781 300.725 1.705.506 1.522.229 445.168 1.967.397
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
2.152 226 2.378 2.152 211 2.363
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
309 83.940 84.249 309 100.301 100.610
Emanet Kıymet Alanlar
1.309.964 2.403.353 3.713.317 1.337.880 1.575.959 2.913.839
REHİNLİ KIYMETLER
745.832.165 225.716.155 971.548.320 428.045.010 204.235.157 632.280.167
Menkul Kıymetler
460.920 42.387 503.307 354.739 9.824 364.563
Teminat Senetleri
868.978 1.552.915 2.421.893 681.820 1.135.681 1.817.501
Emtia
105.112.592 2.421.087 107.533.679 32.405.583 1.711.768 34.117.351
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
525.108.300 179.226.589 704.334.889 340.951.847 163.744.146 504.695.993
Diğer Rehinli Kıymetler
113.587.276 42.314.925 155.902.201 52.805.682 37.364.638 90.170.320
Rehinli Kıymet Alanlar
694.099 158.252 852.351 845.339 269.100 1.114.439
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
1.318.483.779 1.206.760.125 2.525.243.904 1.077.589.473 1.009.438.710 2.087.028.183
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
2.256.107.972 1.635.075.831 3.891.183.803 1.648.602.730 1.361.437.140 3.010.039.870
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
3.896.889 4.648.778
Alınan Faizler
28.068.428 18.958.233
Ödenen Faizler
-22.581.533 -13.942.209
Alınan Temettüler
50.804 61.419
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.755.099 2.294.401
Elde Edilen Diğer Kazançlar
101.227 57.778
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
1.730.296 1.987.861
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-2.277.875 -1.822.572
Ödenen Vergiler
-1.671.485 -1.083.872
Diğer
-3.278.072 -1.862.261
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
3.147.454 -163.253
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
1.395 -17.248
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-23.335 -4.824.058
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-37.983.954 -51.464.674
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
540.438 70.737
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
2.919.531 -1.876.313
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
47.358.260 36.151.074
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-3.059.770 19.068.290
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-6.605.111 2.728.939
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
7.044.343 4.485.525
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-13.312.234 -13.200.444
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-181.576 -20.443
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
220 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-1.158.530 -246.123
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
222.691 466.009
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-13.476.569 -5.924.545
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
7.001.633 2.586.294
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-6.306.183 -10.846.180
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
812.410 808.254
Diğer
-226.330 -23.710
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
9.922.389 16.548.998
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
24.529.226 27.184.339
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-14.344.666 -10.510.341
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 -125.000
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-262.171 0
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-90.668 -277.029
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
3.563.830 7.557.050
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
19.472.141 19.294.961
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
23.035.971 26.852.011
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.521.993 3.110.119
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
278.200 -253.288
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-256.342 92.283
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
10.170 29.488
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-277.353 100.628
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
10.841 -37.833
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
534.542 -345.571
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
670.636 -435.389
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-136.094 89.818
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.800.193 2.856.831
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
19.841.525 38.777.988 58.619.513 16.994.539 33.757.346 50.751.885
Nakit ve Nakit Benzerleri
V-I-1 3.189.112 33.264.714 36.453.826 5.234.656 32.032.981 37.267.637
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
V-I-1 3.194.508 27.752.294 30.946.802 5.235.557 27.018.932 32.254.489
Bankalar
V-I-3 38 5.512.420 5.512.458 4.544 5.014.049 5.018.593
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
V-I-16 -5.434 0 -5.434 -5.445 0 -5.445
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-2 0 97.281 97.281 1.395 69.766 71.161
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 97.281 97.281 0 69.766 69.766
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 1.395 0 1.395
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-4 13.314.356 4.338.859 17.653.215 7.727.407 1.274.971 9.002.378
Devlet Borçlanma Senetleri
12.779.626 4.335.137 17.114.763 7.662.348 1.271.520 8.933.868
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 3.722 3.722 0 3.451 3.451
Diğer Finansal Varlıklar
534.730 0 534.730 65.059 0 65.059
Türev Finansal Varlıklar
V-I-2 3.338.057 1.077.134 4.415.191 4.031.081 379.628 4.410.709
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
3.338.057 1.077.134 4.415.191 4.031.081 379.628 4.410.709
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
209.636.045 97.109.317 306.745.362 172.474.615 89.047.965 261.522.580
Krediler
V-I-5 189.204.456 85.087.258 274.291.714 150.932.385 81.474.522 232.406.907
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
V-I-10 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
V-I-6 34.293.277 12.055.959 46.349.236 32.377.288 7.603.222 39.980.510
Devlet Borçlanma Senetleri
34.234.431 11.762.263 45.996.694 32.326.808 7.413.026 39.739.834
Diğer Finansal Varlıklar
58.846 293.696 352.542 50.480 190.196 240.676
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-13.861.688 -33.900 -13.895.588 -10.835.058 -29.779 -10.864.837
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-14 3.039.780 0 3.039.780 1.618.562 0 1.618.562
Satış Amaçlı
3.039.780 0 3.039.780 1.618.562 0 1.618.562
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
2.958.487 411.801 3.370.288 2.647.659 403.558 3.051.217
İştirakler (Net)
V-I-7 656.669 0 656.669 619.582 0 619.582
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
656.669 0 656.669 619.582 0 619.582
Bağlı Ortaklıklar (Net)
V-I-8 2.301.818 411.801 2.713.619 2.028.077 403.558 2.431.635
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
1.999.915 411.801 2.411.716 1.726.174 403.558 2.129.732
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
301.903 0 301.903 301.903 0 301.903
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
V-I-9 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
2.842.329 9.894 2.852.223 2.557.495 10.130 2.567.625
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
218.654 0 218.654 218.152 0 218.152
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
218.654 0 218.654 218.152 0 218.152
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
V-I-12 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
V-I-13 695.509 0 695.509 29.776 0 29.776
DİĞER AKTİFLER (Net)
V-I-15 4.728.880 6.574.848 11.303.728 3.279.602 8.316.242 11.595.844
VARLIKLAR TOPLAMI
243.961.209 142.883.848 386.845.057 199.820.400 131.535.241 331.355.641
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
V-II-1 134.080.476 95.566.834 229.647.310 109.592.026 69.815.881 179.407.907
ALINAN KREDİLER
V-II-3 835.892 37.411.913 38.247.805 747.607 40.602.229 41.349.836
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
17.170.065 4.518.652 21.688.717 26.614.533 2.109.204 28.723.737
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
10.987.499 16.534.051 27.521.550 7.375.071 14.971.993 22.347.064
Bonolar
5.564.819 0 5.564.819 3.645.695 0 3.645.695
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
5.422.680 16.534.051 21.956.731 3.729.376 14.971.993 18.701.369
FONLAR
3.053 0 3.053 3.054 0 3.054
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
3.053 0 3.053 3.054 0 3.054
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-2 2.613.852 1.054.198 3.668.050 2.123.319 425.858 2.549.177
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
2.613.852 1.054.198 3.668.050 2.123.319 425.858 2.549.177
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
V-II-5 832.372 0 832.372 0 0 0
KARŞILIKLAR
V-II-7 2.078.903 5.575 2.084.478 2.266.153 5.206 2.271.359
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
1.025.327 0 1.025.327 1.035.025 0 1.035.025
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
1.053.576 5.575 1.059.151 1.231.128 5.206 1.236.334
CARİ VERGİ BORCU
V-II-8 1.439.368 1.489 1.440.857 774.563 1.301 775.864
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
V-II-8 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
V-II-9 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
V-II-10 6.248.937 12.223.175 18.472.112 5.668.121 7.353.902 13.022.023
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
6.248.937 12.223.175 18.472.112 5.668.121 7.353.902 13.022.023
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-4 9.392.553 3.330.715 12.723.268 7.381.601 5.173.829 12.555.430
ÖZKAYNAKLAR
V-II-11 30.379.909 135.576 30.515.485 28.333.549 16.641 28.350.190
Ödenmiş Sermaye
V-II-11 2.500.000 0 2.500.000 2.500.000 0 2.500.000
Sermaye Yedekleri
1.024.576 166.375 1.190.951 814.670 0 814.670
Hisse Senedi İhraç Primleri
723.918 0 723.918 723.918 0 723.918
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
300.658 166.375 467.033 90.752 0 90.752
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
2.379.286 -170.439 2.208.847 2.469.172 -3.983 2.465.189
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
375.332 139.640 514.972 -40.194 20.624 -19.570
Kar Yedekleri
22.578.722 0 22.578.722 17.864.763 0 17.864.763
Yasal Yedekler
2.480.184 0 2.480.184 2.007.670 0 2.007.670
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
19.648.138 0 19.648.138 15.406.693 0 15.406.693
Diğer Kar Yedekleri
450.400 0 450.400 450.400 0 450.400
Kar veya Zarar
1.521.993 0 1.521.993 4.725.138 0 4.725.138
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 570.816 0 570.816
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.521.993 0 1.521.993 4.154.322 0 4.154.322
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
216.062.879 170.782.178 386.845.057 190.879.597 140.476.044 331.355.641
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
V-IV-1 31.357.637 23.477.670 10.860.184 9.848.688
Kredilerden Alınan Faizler
V-IV-1 25.854.758 19.492.247 9.044.195 7.691.159
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
280.207 274.509 75.774 105.116
Bankalardan Alınan Faizler
V-IV-1 153.589 113.824 33.052 62.534
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
265 18.657 116 85
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
V-IV-1 5.062.396 3.574.731 1.704.767 1.988.990
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
1.541.078 635.551 580.274 325.830
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
3.521.318 2.939.180 1.124.493 1.663.160
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
6.422 3.702 2.280 804
FAİZ GİDERLERİ (-)
V-IV-2 -22.940.899 -15.227.550 -7.558.202 -6.476.521
Mevduata Verilen Faizler
V-IV-2 -14.297.566 -10.276.251 -5.041.215 -4.342.773
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
V-IV-2 -1.119.297 -898.261 -356.264 -412.582
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-4.389.662 -2.122.112 -1.030.906 -938.589
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
V-IV-2 -3.009.877 -1.929.175 -1.087.340 -783.132
Kiralama Faiz Giderleri
-116.375 0 -40.400 0
Diğer Faiz Giderleri
-8.122 -1.751 -2.077 555
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
8.416.738 8.250.120 3.301.982 3.372.167
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
2.931.282 1.555.339 1.097.237 599.991
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.755.099 2.224.307 1.375.698 871.076
Gayri Nakdi Kredilerden
531.729 325.433 181.558 129.978
Diğer
3.223.370 1.898.874 1.194.140 741.098
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-823.817 -668.968 -278.461 -271.085
Gayri Nakdi Kredilere
-401 -311 -169 -69
Diğer
-823.416 -668.657 -278.292 -271.016
TEMETTÜ GELİRLERİ
50.804 129.584 113 12.137
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
V-IV-3 -2.021.808 578.835 -886.812 277.876
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
V-IV-3 239.085 143.756 131.357 86.787
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
V-IV-3 -2.680.956 480.167 -1.187.606 237.616
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
V-IV-3 420.063 -45.088 169.437 -46.527
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
V-IV-4 3.248.643 1.180.083 817.720 369.865
FAALİYET BRÜT KÂRI
12.625.659 11.693.961 4.330.240 4.632.036
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
V-IV-5 -5.807.804 -3.921.887 -1.933.225 -2.133.737
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
V-IV-5 -34.633 -1.761 11.151 -139
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-2.091.166 -1.608.225 -747.717 -557.928
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
V-IV-6 -2.755.229 -2.342.820 -924.535 -779.133
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.936.827 3.819.268 735.914 1.161.099
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
V-IV-7 1.936.827 3.819.268 735.914 1.161.099
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-8 -414.834 -709.149 -232.712 -176.241
Cari Vergi Karşılığı
V-IV-10 -1.212.212 -55.555 -824.537 461.753
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
V-IV-10 -922.387 -1.104.863 -226.298 -858.222
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
V-IV-10 1.719.765 451.269 818.123 220.228
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
1.521.993 3.110.119 503.202 984.858
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
V-IV-11 1.521.993 3.110.119 503.202 984.858
Grubun Karı (Zararı)
1.521.993 3.110.119 503.202 984.858
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
100 Adet Hisse Başına Kar/Zarar (Tam TL) III-XXIV 0,60880000 0,20130000 1,24400000 0,39390000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797712
BIST