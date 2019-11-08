***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor









***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.500.000 724.269 0 80.404 1.046.956 -29.004 56.141 0 -121.160 0 14.805.097 3.881.265 0 22.943.968 677.103 23.621.071TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 161.636 0 0 506.602 0 668.238 0 668.238Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 161.636 0 0 506.602 0 668.238 0 668.238Yeni Bakiye2.500.000 724.269 0 80.404 1.046.956 -29.004 56.141 0 40.476 0 14.805.097 4.387.867 0 23.612.206 677.103 24.289.309Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 15.429 -1.247 365.689 164.125 -427.066 -164.125 0 0 3.268.390 3.221.195 57.557 3.278.752Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -29.172 0 -29.172 3.002 -26.170Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.776.362 -3.776.362 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.776.362 -3.776.362 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.500.000 724.269 0 80.404 1.062.385 -30.251 421.830 164.125 -386.590 -164.125 18.581.459 582.333 3.268.390 26.804.229 737.662 27.541.891Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.500.000 724.276 0 91.433 1.218.132 -41.357 441.729 307.342 -117.769 -102.292 18.245.881 5.096.704 0 28.364.079 741.674 29.105.753TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.500.000 724.276 0 91.433 1.218.132 -41.357 441.729 307.342 -117.769 -102.292 18.245.881 5.096.704 0 28.364.079 741.674 29.105.753Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 32.389 -1.843 -111.290 79.613 751.818 93.967 0 0 2.020.109 2.864.763 109.494 2.974.257Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 3.589 0 -43.407 0 0 0 0 0 0 -492.423 450.030 0 -82.211 6.936 -75.275Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.736.944 -5.736.944 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.736.944 -5.736.944 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.500.000 727.865 0 48.026 1.250.521 -43.200 330.439 386.955 634.049 -8.325 23.490.402 -190.210 2.020.109 31.146.631 858.104 32.004.735Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER131.739.138 195.076.505 326.815.643 96.501.074 145.965.409 242.466.483GARANTİ VE KEFALETLERV-III-2-4 38.233.691 32.915.728 71.149.419 37.626.296 28.402.701 66.028.997Teminat Mektupları37.466.392 18.603.320 56.069.712 36.896.905 15.055.991 51.952.896Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler2.903.967 6.643.353 9.547.320 3.807.039 5.902.336 9.709.375Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler1.298.946 0 1.298.946 1.314.771 0 1.314.771Diğer Teminat Mektupları33.263.479 11.959.967 45.223.446 31.775.095 9.153.655 40.928.750Banka Kredileri7.842 4.068.101 4.075.943 24.005 2.948.104 2.972.109İthalat Kabul Kredileri0 260.084 260.084 0 586.987 586.987Diğer Banka Kabulleri7.842 3.808.017 3.815.859 24.005 2.361.117 2.385.122Akreditifler147.704 9.908.206 10.055.910 51.010 10.148.777 10.199.787Belgeli Akreditifler147.704 9.908.206 10.055.910 51.010 10.148.777 10.199.787Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 4.492 4.492 0 4.199 4.199Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden381.881 91.635 473.516 243.674 127.759 371.433Diğer Garantilerimizden53.427 47.389 100.816 58.309 38.904 78.967 431.360TAAHHÜTLER46.598.474 32.512.001 79.110.475 38.193.153 27.235.343 65.428.496Cayılamaz TaahhütlerV-III-1 41.684.890 5.567.916 47.252.806 33.843.142 2.631.960 36.475.102Vadeli Aktif Değerler Alım Satım TaahhütleriV-III-1 3.871.122 5.473.903 9.345.025 1.501.627 2.252.627 3.754.254Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri7.500 0 7.500 2.250 0 2.250Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri16.898.996 2.069 16.901.065 14.103.024 2.325 14.105.349Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme TaahhütleriV-III-1 2.277.442 0 2.277.442 1.979.217 0 1.979.217İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit TaahhütleriV-III-1 16.159.649 0 16.159.649 13.549.649 0 13.549.649Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri656.634 0 656.634 571.282 0 571.282Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler1.813.547 91.944 1.905.491 2.136.093 377.008 2.513.101Cayılabilir Taahhütler4.913.584 26.944.085 31.857.669 4.350.011 24.603.383 28.953.394Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri4.913.584 26.944.085 31.857.669 4.350.011 24.603.383 28.953.394Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR46.906.973 129.648.776 176.555.749 20.681.625 90.327.365 111.008.990Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler46.906.973 129.648.776 176.555.749 20.681.625 90.327.365 111.008.990Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri1.472.548 1.409.186 2.881.734 1.201.285 1.543.434 2.744.719Vadeli Döviz Alım İşlemleri739.279 704.614 1.443.893 602.318 771.805 1.374.123Vadeli Döviz Satım İşlemleri733.269 704.572 1.437.841 598.967 771.629 1.370.596Para ve Faiz Swap İşlemleri36.409.228 118.059.780 154.469.008 13.620.376 74.478.250 88.098.626Swap Para Alım İşlemleri1.857.724 45.249.885 47.107.609 2.515.004 20.334.407 46.473.455 7.805.372 10.611.535 18.416.907Swap Faiz Alım İşlemleri1.800.000 28.643.972 30.443.972 1.650.000 21.766.154 23.416.154Swap Faiz Satım İşlemleri1.800.000 28.643.972 30.443.972 1.650.000 21.766.154 23.416.154Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları1.009.588 1.303.472 2.313.060 697.904 1.784.623 2.482.527Para Alım Opsiyonları726.580 427.740 1.154.320 349.778 865.498 1.215.276Para Satım Opsiyonları283.008 875.732 1.158.740 348.126 919.125 1.267.251Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer8.015.609 8.876.338 16.891.947 5.162.060 12.521.058 17.683.118EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER2.133.675.094 1.446.359.816 3.580.034.910 1.560.609.530 1.221.238.103 2.781.847.633EMANET KIYMETLER69.288.256 13.883.536 83.171.792 54.906.337 7.564.236 62.470.573Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları2.233.149 0 2.233.149 1.907.458 0 1.907.458Emanete Alınan Menkul Değerler51.485.259 5.130.196 56.615.455 37.070.534 395.353 37.465.887Tahsile Alınan Çekler8.709.519 1.101.057 9.810.576 9.579.919 1.224.880 10.804.799Tahsile Alınan Ticari Senetler5.370.186 1.064.056 6.434.242 4.883.607 1.301.631 6.185.238Tahsile Alınan Diğer Kıymetler2.152 226 2.378 2.152 211 2.363İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler164.195 4.184.648 4.348.843 114.532 3.066.202 3.180.734Emanet Kıymet Alanlar1.323.796 2.403.353 3.727.149 1.348.135 1.575.959 2.924.094REHİNLİ KIYMETLER745.903.059 225.716.155 971.619.214 428.113.720 204.235.157 632.348.877Menkul Kıymetler461.346 42.387 503.733 355.159 9.824 364.983Teminat Senetleri870.458 1.552.915 2.423.373 684.888 1.135.681 1.820.569Emtia105.112.592 2.421.087 107.533.679 32.405.583 1.711.768 0 0 0 0 0 0Gayrimenkul525.166.170 179.226.589 704.392.759 341.011.234 163.744.146 504.755.380Diğer Rehinli Kıymetler113.598.394 42.314.925 155.913.319 52.811.517 37.364.638 90.176.155Rehinli Kıymet Alanlar694.099 158.252 852.351 845.339 269.100 1.114.439KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER1.318.483.779 1.206.760.125 2.525.243.904 1.077.589.473 1.009.438.710 2.087.028.183BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI2.265.414.232 1.641.436.321 3.906.850.553 1.657.110.604 1.367.203.512 3.024.314.116Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı4.074.678 4.850.112Alınan Faizler28.848.127 19.626.530Ödenen Faizler-22.779.235 -14.215.802Alınan Temettüler7.923 13.223Alınan Ücret ve Komisyonlar3.532.886 2.182.392Elde Edilen Diğer Kazançlar1.071.669 1.013.884Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar1.735.937 2.022.089Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-2.498.731 -2.011.509Ödenen Vergiler-1.723.457 -1.261.761Diğer-4.120.441 -2.518.934Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim2.576.225 125.627Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-205.576 41.568Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-87.682 -5.009.562Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-36.717.269 -53.152.254Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış39.567 -123.405Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)2.919.515 -1.875.748Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)46.645.348 37.127.494Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-3.261.760 20.634.565Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-6.755.918 2.482.969Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı6.650.903 4.975.739YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-13.275.273 -13.702.385İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-181.576 -20.876Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)220 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-1.229.410 -364.604Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller223.900 465.639Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-13.740.412 -6.304.313Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar7.376.710 2.602.318Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-6.306.183 -10.846.180Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar812.410 808.254Diğer-230.932 -42.623FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit9.370.093 16.633.200Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit25.192.307 26.060.041Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-15.560.043 -9.301.841İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 -125.000Kiralamaya İlişkin Ödemeler-262.171 0Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi-13.682 -151.014Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)2.732.041 7.755.540Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar21.379.500 20.110.705Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar24.111.541 27.866.245Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)2.148.171 3.323.146DİĞER KAPSAMLI GELİRLER826.086 -44.394Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-98.734 376.473Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)14.285 52.009Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.708 -2.070Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-115.043 378.084Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler3.732 -51.550Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar924.820 -420.867Yabancı Para Çevrim Farkları79.613 164.125Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri898.576 -518.514Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)93.967 -164.125Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-147.336 97.647TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.974.257 3.278.752Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)21.235.751 41.349.124 62.584.875 17.935.560 36.769.530 54.705.090Nakit ve Nakit BenzerleriV-I-1 4.094.770 33.508.927 37.603.697 6.029.366 33.165.402 39.194.768Nakit Değerler ve Merkez BankasıV-I-1 3.194.590 27.759.465 30.954.055 5.466.368 27.025.089 32.491.457BankalarV-I-3 891.684 5.749.496 6.641.180 563.482 6.140.626 6.704.108Para Piyasalarından Alacaklar14.506 0 14.506 6.839 0 6.839Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )V-I-2 -6.010 -34 -6.044 -7.323 -313 -7.636Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar359.603 104.844 464.447 147.706 76.799 224.505Devlet Borçlanma Senetleri192 7.563 7.755 3.131 7.033 10.164Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler3.421 97.281 100.702 2.914 69.766 72.680Diğer Finansal VarlıklarV-I-4 355.990 0 355.990 141.661 0 141.661Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar13.443.321 6.658.219 20.101.540 7.727.407 3.145.027 10.872.434Devlet Borçlanma Senetleri12.779.626 5.569.463 18.349.089 7.662.348 2.161.026 9.823.374Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler128.965 3.722 132.687 0 3.451 3.451Diğer Finansal VarlıklarV-I-6 534.730 1.085.034 1.619.764 65.059 980.550 1.045.609Türev Finansal Varlıklar3.338.057 1.077.134 4.415.191 4.031.081 382.302 4.413.383Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı3.338.057 1.077.134 4.415.191 4.031.081 382.302 4.413.383Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)211.040.897 101.572.587 312.613.484 175.129.227 93.496.819 268.626.046Krediler187.776.604 87.470.820 275.247.424 150.765.467 83.697.409 234.462.876Kiralama İşlemlerinden Alacaklar647.772 2.027.032 2.674.804 528.938 2.252.664 2.781.602Faktoring Alacakları2.439.848 190.027 2.629.875 2.537.604 97.705 2.635.309İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarV-I-5 34.293.277 12.055.959 46.349.236 32.377.288 7.603.222 39.980.510Devlet Borçlanma Senetleri34.234.431 11.762.263 45.996.694 32.326.808 7.413.026 39.739.834Diğer Finansal Varlıklar58.846 293.696 352.542 50.480 190.196 240.676Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-14.116.604 -171.251 -14.287.855 -11.080.070 -154.181 -11.234.251SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)3.039.947 0 3.039.947 1.568.113 0 1.568.113Satış AmaçlıV-I-10 3.039.947 0 3.039.947 1.568.113 0 1.568.113Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI1.055.549 3 1.055.552 1.125.286 3 1.125.289İştirakler (Net)735.656 3 735.659 805.406 3 805.409Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler423.548 0 423.548 363.641 0 363.641Konsolide Edilmeyenler312.108 3 312.111 441.765 3 441.768Bağlı Ortaklıklar (Net)319.893 0 319.893 319.880 0 319.880Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar319.893 0 319.893 319.880 0 319.880Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)3.130.301 10.969 3.141.270 2.832.630 11.876 2.844.506MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)V-I-14 289.212 295 289.507 286.176 335 286.511Şerefiye14.631 0 14.631 14.631 0 14.631Diğer274.581 295 274.876 271.545 335 271.880YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)654.306 0 654.306 607.400 0 607.400CARİ VERGİ VARLIĞIV-I-7 19.183 0 19.183 2 0 2ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI814.851 0 814.851 188.968 0 188.968DİĞER AKTİFLER (Net)7.881.595 6.814.683 14.696.278 6.064.575 8.621.960 14.686.535VARLIKLAR TOPLAMI249.161.592 149.747.661 398.909.253 205.737.937 138.900.523 344.638.460YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATV-II-1 132.823.507 99.183.540 232.007.047 108.319.277 74.156.432 182.475.709ALINAN KREDİLERV-II-3 1.714.753 39.639.603 41.354.356 2.639.581 42.793.276 45.432.857PARA PİYASALARINA BORÇLAR17.234.091 4.801.028 22.035.119 26.863.700 2.260.172 29.123.872İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)V-II-3 11.125.715 16.412.127 27.537.842 8.111.583 14.660.908 22.772.491Bonolar5.703.035 0 5.703.035 4.319.247 0 4.319.247Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 62.960 0 62.960Tahviller5.422.680 16.412.127 21.834.807 3.729.376 14.660.908 18.390.284FONLAR3.053 0 3.053 3.054 0 3.054Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer3.053 0 3.053 3.054 0 3.054GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERV-II-2 2.613.852 1.065.721 3.679.573 2.121.617 430.631 2.552.248Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı2.613.852 1.065.721 3.679.573 2.121.617 430.631 2.552.248Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ486 20 506 903 0 903KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)V-II-5 846.145 109 846.254 0 0 0KARŞILIKLAR5.806.964 50.603 5.857.567 5.783.951 44.704 5.828.655Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı1.075.312 4.013 1.079.325 1.084.477 3.641 1.088.118Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)3.619.467 18.544 3.638.011 3.428.842 18.220 3.447.062Diğer KarşılıklarV-II-7 1.112.185 28.046 1.140.231 1.270.632 22.843 1.293.475CARİ VERGİ BORCU1.512.720 1.489 1.514.209 855.863 1.301 857.164ERTELENMİŞ VERGİ BORCU58.299 37.096 95.395 31.040 681 31.721SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 1.546 0 1.546Satış Amaçlı0 0 0 1.546 0 1.546Durdurulan Faaliyetlere İlişkinV-II-8 0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI6.248.937 12.223.175 18.472.112 5.668.121 7.353.902 13.022.023KredilerV-II-9 0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları6.248.937 12.223.175 18.472.112 5.668.121 7.353.902 13.022.023DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER10.062.631 3.438.854 13.501.485 7.926.529 5.503.935 13.430.464ÖZKAYNAKLARV-II-10 31.178.557 826.178 32.004.735 28.533.753 572.000 29.105.753Ödenmiş Sermaye2.500.000 0 2.500.000 2.500.000 0 2.500.000Sermaye Yedekleri775.891 0 775.891 815.709 0 815.709Hisse Senedi İhraç PrimleriV-II-4 727.865 0 727.865 724.276 0 724.276Hisse Senedi İptal KarlarıV-II-11 0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye YedekleriV-II-11 48.026 0 48.026 91.433 0 91.433Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler1.537.760 0 1.537.760 1.617.926 578 1.618.504Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler404.548 608.131 1.012.679 -126.314 213.595 87.281Kar Yedekleri23.304.354 186.048 23.490.402 18.226.208 19.673 18.245.881Yasal Yedekler2.577.500 10.669 2.588.169 2.079.765 10.669 2.090.434Statü Yedekleri6.337 0 6.337 6.337 0 6.337Olağanüstü Yedekler20.269.872 171.764 20.441.636 15.689.472 5.389 15.694.861Diğer Kar Yedekleri450.645 3.615 454.260 450.634 3.615 454.249Kar veya Zarar1.846.955 -17.056 1.829.899 4.850.989 245.715 5.096.704Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı-149.741 -40.469 -190.210 440.987 111.439 552.426Dönem Net Kâr veya Zararı1.996.696 23.413 2.020.109 4.410.002 134.276 4.544.278Azınlık Payları809.049 49.055 858.104 649.235 92.439 741.674YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI221.229.710 177.679.543 398.909.253 196.860.518 147.777.942 344.638.460Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİV-IV-1 32.151.335 24.183.949 11.122.370 10.150.050Kredilerden Alınan FaizlerV-IV-1 26.235.791 19.874.130 9.161.483 7.863.506Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler280.207 274.509 75.774 105.116Bankalardan Alınan FaizlerV-IV-1 263.161 240.082 84.802 110.395Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler2.881 19.334 919 373Menkul Değerlerden Alınan FaizlerV-IV-1 5.166.044 3.616.604 1.736.787 2.007.278Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar59.083 11.823 17.506 5.839Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar1.585.643 665.601 594.788 338.279İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler3.521.318 2.939.180 1.124.493 1.663.160Finansal Kiralama Faiz Gelirleri174.586 141.477 58.703 59.665Diğer Faiz Gelirleri28.665 17.813 3.902 3.717FAİZ GİDERLERİ (-)-23.147.053 -15.563.301 -7.610.579 -6.613.351Mevduata Verilen FaizlerV-IV-2 -14.181.253 -10.226.291 -5.005.995 -4.309.080Kullanılan Kredilere Verilen FaizlerV-IV-2 -1.360.706 -1.166.278 -425.870 -535.745Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-4.391.095 -2.148.348 -1.032.149 -950.891İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen FaizlerV-IV-2 -3.059.046 -1.995.226 -1.101.436 -811.035Kiralama Faiz Giderleri-117.139 0 -40.664 0Diğer Faiz Giderleri-37.814 -27.158 -4.465 -6.600NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ9.004.282 8.620.648 3.511.791 3.536.699NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ2.717.627 1.449.439 892.553 566.314Alınan Ücret ve Komisyonlar3.532.886 2.112.298 1.165.358 834.197Gayri Nakdi Kredilerden529.468 324.039 180.599 129.205Diğer3.003.418 1.788.259 984.759 704.992Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-815.259 -662.859 -272.805 -267.883Gayri Nakdi Kredilere-3.291 -4.837 -545 -2.063Diğer-811.968 -658.022 -272.260 -265.820TEMETTÜ GELİRLERİ8.546 48.618 114 138TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)V-IV-3 -1.981.358 686.966 -917.484 334.025Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)V-IV-3 254.010 143.345 132.869 85.073Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)V-IV-3 -2.678.886 482.008 -1.185.987 243.113Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)V-IV-3 443.518 61.613 135.634 5.839DİĞER FAALİYET GELİRLERİV-IV-4 5.054.146 2.619.238 1.575.114 888.532FAALİYET BRÜT KÂRI14.803.243 13.424.909 5.062.088 5.325.708BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )V-IV-5 -5.930.368 -4.033.003 -1.959.794 -2.219.183DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )V-IV-5 -41.121 -32.590 13.122 -13.502PERSONEL GİDERLERİ (-)-2.309.275 -1.793.204 -825.450 -619.445DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)V-IV-6 -3.843.413 -3.500.406 -1.167.967 -1.210.645NET FAALİYET KARI (ZARARI)2.679.066 4.065.706 1.121.999 1.262.933BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)48.196 38.541 15.774 9.544NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)V-IV-7 2.727.262 4.104.247 1.137.773 1.272.477SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)V-IV-10 -579.091 -781.101 -320.604 -206.211Cari Vergi KarşılığıV-IV-10 -1.313.193 -132.068 -864.476 430.939Ertelenmiş Vergi Gider EtkisiV-IV-10 -989.708 -1.110.392 -269.289 -863.240Ertelenmiş Vergi Gelir EtkisiV-IV-10 1.723.810 461.359 813.161 226.090SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)V-IV-9 2.148.171 3.323.146 817.169 1.066.266DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARIV-IV-11 2.148.171 3.323.146 817.169 1.066.266Grubun Karı (Zararı)2.020.109 3.268.390 753.924 1.038.928Azınlık Payları Karı (Zararı)128.062 54.756 63.245 27.338Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)100 Adet Hisse Başına Kar/Zarar (Tam TL) III-XXIV 0,80800000 1,30740000 0,30150000 0,41560000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797815BIST