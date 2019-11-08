***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar30 Eylül 2019 Konsolide Olmayan Faaliyet Raporuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797717BIST