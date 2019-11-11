***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İhraç Belgesi









***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.11.2019Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 11.11.2019 tarihli açıklamalarımız,İlgide kayıtlı Özel Durum Açıklamalarımızda belirtilen ipotek teminatlı menkul kıymet ihracı kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan ve 07.11.2019 tarih ve 2019/59 sayılı SPK bülteninde duyurulan başvurumuza ait İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797988BIST