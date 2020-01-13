***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İhraç Belgesi









***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.01.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 13.01.2020 tarihli açıklamamız,İlgide kayıtlı Özel Durum Açıklamamızda belirtilen orta vadeli tahvil ihraç programı kapsamında, SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812163BIST