***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İpotek Teminatlı Menkul Kıymet İhracı İçin SPK ve BDDK Başvurusu hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 10.10.2019İhraç Tavanı Tutarı 3.000.000.000Para Birimi EURİhraç Tavanı Kıymet Türü İDMK-İTMKSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt DışıSPK Başvuru Tarihi 15.10.2019Ek Açıklamalarİlgi: 31.07.2015 tarihli özel durum açıklamamız İlgide kayıtlı açıklama ile sabit ve/veya değişken faizli en fazla 3 milyar Euro karşılığı tutarda ipotek teminatlı menkul kıymet ("İTMK") ihraç edilmesine olanak sağlayan Covered Bond Programı'nın 29.07.2015 tarihinde kurulduğu duyurulmuştu. Bankamız Yönetim Kurulu Kararı ile tüm para birimlerinde 3 milyar Euro karşılığı tutarda yurt dışında ipotek teminatlı menkul kıymet ihracı yapılması hususunda SPK ve BDDK nezdinde başvuruda bulunarak program iznimizin yenilenmesi konusunda Genel Müdürlüğümüz yetkilendirilmiştir. Bu kapsamda, ihraç limitinin yenilenmesi için SPK ve BDDK nezdinde gerekli başvurular yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793370BIST