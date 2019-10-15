***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
15.10.2019 18:19
***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İpotek Teminatlı Menkul Kıymet İhracı İçin SPK ve BDDK Başvurusu hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 10.10.2019
İhraç Tavanı Tutarı 3.000.000.000
Para Birimi EUR
İhraç Tavanı Kıymet Türü İDMK-İTMK
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi 15.10.2019
Ek Açıklamalar
İlgi: 31.07.2015 tarihli özel durum açıklamamız İlgide kayıtlı açıklama ile sabit ve/veya değişken faizli en fazla 3 milyar Euro karşılığı tutarda ipotek teminatlı menkul kıymet ("İTMK") ihraç edilmesine olanak sağlayan Covered Bond Programı'nın 29.07.2015 tarihinde kurulduğu duyurulmuştu. Bankamız Yönetim Kurulu Kararı ile tüm para birimlerinde 3 milyar Euro karşılığı tutarda yurt dışında ipotek teminatlı menkul kıymet ihracı yapılması hususunda SPK ve BDDK nezdinde başvuruda bulunarak program iznimizin yenilenmesi konusunda Genel Müdürlüğümüz yetkilendirilmiştir. Bu kapsamda, ihraç limitinin yenilenmesi için SPK ve BDDK nezdinde gerekli başvurular yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793370
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