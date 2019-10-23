***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İpotek Teminatlı Menkul Kıymet İhracı İçin SPK ve BDDK Başvurusu hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Program tavanı güncellenmiştirYetkili Organ Karar Tarihi 10.10.2019İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000Para Birimi EURİhraç Tavanı Kıymet Türü İDMK-İTMKSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt DışıSPK Başvuru Tarihi 15.10.2019Ek Açıklamalarİlgi: 15.10.2019 tarihli özel durum açıklamamız, İlgide kayıtlı açıklama ile tüm para birimlerinde 3 milyar Euro karşılığı tutarda yurt dışında ipotek teminatlı menkul kıymet ihracı yapılması hususunda SPK ve BDDK nezdinde başvuruda bulunulduğu belirtilmiştir. Söz konusu programa ilişkin ihraç tavanı başvurumuz 1 milyar Euro olarak güncellenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794406BIST