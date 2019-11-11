***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
11.11.2019 12:21
***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İpotek Teminatlı Menkul Kıymet İhracı İçin SPK ve BDDK Başvurusu hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 10.10.2019
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi EUR
İhraç Tavanı Kıymet Türü İDMK-İTMK
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi 15.10.2019
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 07.11.2019
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 07.11.2020
Ek Açıklamalar
İlgi: 23.10.2019 tarihli özel durum açıklaması Bankamız ilgide kayıtlı açıklama ile tüm para birimlerinde 1 milyar Euro karşılığı tutarda yurt dışında ipotek teminatlı menkul kıymet ihracı yapılabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK") nezdinde gerekli başvuruların yapıldığı duyurulmuştu. Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz Kurulun 07.11.2019 tarihli toplantısında onaylanmış ve Bankamıza 1 milyar Euro karşılığı tutarda ipotek teminatlı menkul kıymet ihraç izni verilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu Onayı ektedir. Ekli dosya Türkçedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797987
BIST
16:10103.818
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 665,17
|Açılış
|: 102.922
|
|Önceki Kapanış
|: 103.153
|
103.841
En Düşük
102.369
16:105,7694
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0058
|Açılış
|: 5,7740
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7690
|
5,7953
En Düşük
5,7599
16:106,3713
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0170
|Açılış
|: 6,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3550
|
6,3951
En Düşük
6,3444
16:10271,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,99
|Açılış
|: 271,32
|
|Önceki Kapanış
|: 270,33
|
273,00
En Düşük
270,36
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|3,73
|5.711.483
|% 19,94
|
|KFEIN
|8,60
|85.608.777
|% 15,28
|
|ISBTR
|22.310,00
|727.152
|% 15,00
|
|OLMIP
|4,92
|6.016.808
|% 14,95
|
|GYHOL
|7,25
|5.956.463
|% 11,20
|
|KLNMA
|46,38
|4.262.512
|% -14,98
|
|IZMDC
|3,75
|3.056.073
|% -7,64
|
|FONET
|3,15
|13.939.918
|% -6,80
|
|MNDRS
|0,86
|32.242.221
|% -6,52
|
|MEMSA
|0,16
|39.507
|% -5,88
|
|THYAO
|13,03
|1.106.079.917
|% 1,80
|
|PETKM
|3,70
|342.994.974
|% -0,80
|
|ASELS
|18,87
|300.740.475
|% -0,21
|
|GARAN
|9,88
|251.900.823
|% 0,92
|
|HALKB
|5,84
|241.236.820
|% 1,21
|
|PETKM
|3,70
|342.994.974
|% -0,80
|
|THYAO
|13,03
|1.106.079.917
|% 1,80
|
|SMART
|3,59
|230.998.576
|% 10,46
|
|KRDMD
|2,29
|133.133.865
|% -0,87
|
|HALKB
|5,84
|241.236.820
|% 1,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4119
|7,4490
|% 0,90
|
|Frank
|5,7852
|5,8200
|% 0,55
|
|Riyal
|1,5345
|1,5422
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.462
|1.462
|3,32
|
|Altın Gr.
|272
|272
|1,35
|
|Cumhuriyet
|1.806
|1.833
|7,00
|
|Tam
|1.797
|1.842
|6,61
|
|Yarım
|869
|891
|3,20
|
|Çeyrek
|436
|446
|1,60
|
|Gümüş.Ons
|16,80
|16,84
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|0,01
|
|B. Petrol
|61,98
|61,98
|-0,53
|
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