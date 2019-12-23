***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
23.12.2019 17:00
***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtdışı Borçlanma Aracı İhracı SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 19.12.2019
İhraç Tavanı Tutarı 5.000.000.000
Para Birimi USD
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi 23.12.2019
Ek Açıklamalar
Bankamızın 19.12.2019 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile tüm para birimlerinde 5 milyar ABD Doları karşılığı tutarda tahvil ihracı yapılması hususunda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde gerekli izin ve başvuruların yapılması konularında Genel Müdürlüğümüz yetkilendirilmiştir. Bu kapsamda, ihraç limitinin yenilenmesi için SPK ve BDDK nezdinde gerekli başvurular yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804819
BIST
18:05112.175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 998,44
|Açılış
|: 111.479
|
|Önceki Kapanış
|: 111.177
|
112.178
En Düşük
111.266
18:055,9518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0115
|Açılış
|: 5,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9400
|
5,9518
En Düşük
5,9186
18:056,6031
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0210
|Açılış
|: 6,5820
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5760
|
6,6066
En Düşük
6,5706
18:05283,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 1,58
|Açılış
|: 283,83
|
|Önceki Kapanış
|: 282,24
|
284,02
En Düşük
282,11
BIST En Aktif Hisseler
|FMIZP
|46,80
|26.593.301
|% 20,00
|
|IZMDC
|7,51
|98.032.731
|% 19,97
|
|IHLGM
|1,13
|369.132.765
|% 16,49
|
|QNBFL
|84,40
|5.687.992
|% 14,99
|
|ASUZU
|14,74
|134.549.342
|% 13,21
|
|INFO
|4,00
|3.433
|% -11,11
|
|UZERB
|2,72
|134.110
|% -9,93
|
|KRSTL
|1,57
|95.252.154
|% -6,55
|
|EUKYO
|1,65
|2.271.733
|% -6,25
|
|IPEKE
|7,86
|1.224.800.242
|% -6,09
|
|IPEKE
|7,86
|1.224.800.242
|% -6,09
|
|KOZAA
|9,98
|1.168.885.291
|% -1,48
|
|THYAO
|13,78
|567.510.249
|% 0,15
|
|KARSN
|1,64
|455.865.048
|% 2,50
|
|ALBRK
|1,52
|448.150.772
|% 12,59
|
|IHLGM
|1,13
|369.132.765
|% 16,49
|
|ALBRK
|1,52
|448.150.772
|% 12,59
|
|KARSN
|1,64
|455.865.048
|% 2,50
|
|EKGYO
|1,43
|208.241.746
|% 0,00
|
|IPEKE
|7,86
|1.224.800.242
|% -6,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6718
|7,7103
|% -0,40
|
|Frank
|6,0384
|6,0748
|% 0,20
|
|Riyal
|1,5809
|1,5888
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.483
|1.483
|5,04
|
|Altın Gr.
|284
|284
|1,58
|
|Cumhuriyet
|1.882
|1.895
|5,00
|
|Tam
|1.870
|1.917
|6,86
|
|Yarım
|904
|927
|3,32
|
|Çeyrek
|453
|464
|1,66
|
|Gümüş.Ons
|17,37
|17,41
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,33
|3,33
|0,05
|
|B. Petrol
|65,92
|65,92
|-0,22
|
Seans Raporu
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