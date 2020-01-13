***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurtdışı Borçlanma Aracı İhracı SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 19.12.2019İhraç Tavanı Tutarı 5.000.000.000Para Birimi USDİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt DışıSPK Başvuru Tarihi 23.12.2019SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 09.01.2020İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 09.01.2021Ek AçıklamalarBankamızın 19.12.2019 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile tüm para birimlerinde 5 milyar ABD Doları karşılığı tutarda tahvil ihracı yapılması hususunda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde gerekli izin ve başvuruların yapılması konularında Genel Müdürlüğümüz yetkilendirilmiştir. Bu kapsamda 23.12.2019 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz Kurulun 10.01.2019 tarihli toplantısında onaylanmış ve Bankamıza 5 milyar ABD Doları veya eşdeğeri TL veya diğer yabancı para karşılığı tahvil ve benzeri borçlanma aracı ihraç izni verilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu Onayı ektedir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Onaylı İhraç Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812162BIST