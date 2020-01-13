***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
13.01.2020 17:50
***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtdışı Borçlanma Aracı İhracı SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 19.12.2019
İhraç Tavanı Tutarı 5.000.000.000
Para Birimi USD
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi 23.12.2019
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 09.01.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 09.01.2021
Ek Açıklamalar
Bankamızın 19.12.2019 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile tüm para birimlerinde 5 milyar ABD Doları karşılığı tutarda tahvil ihracı yapılması hususunda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde gerekli izin ve başvuruların yapılması konularında Genel Müdürlüğümüz yetkilendirilmiştir. Bu kapsamda 23.12.2019 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz Kurulun 10.01.2019 tarihli toplantısında onaylanmış ve Bankamıza 5 milyar ABD Doları veya eşdeğeri TL veya diğer yabancı para karşılığı tahvil ve benzeri borçlanma aracı ihraç izni verilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu Onayı ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Onaylı İhraç Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812162
BIST
18:05120.249
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 1.585,33
|Açılış
|: 119.595
|
|Önceki Kapanış
|: 118.664
|
120.900
En Düşük
119.595
18:055,8728
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0041
|Açılış
|: 5,8740
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8790
|
5,8797
En Düşük
5,8517
18:056,5363
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0012
|Açılış
|: 6,5260
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5320
|
6,5432
En Düşük
6,5076
18:05292,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -2,26
|Açılış
|: 292,74
|
|Önceki Kapanış
|: 294,87
|
295,32
En Düşük
291,38
BIST En Aktif Hisseler
|HLGYO
|1,50
|100.070.601
|% 20,00
|
|HUBVC
|25,24
|106.530.064
|% 19,96
|
|RYGYO
|6,31
|114.896.700
|% 19,96
|
|YUNSA
|13,30
|148.969.935
|% 19,93
|
|RYSAS
|6,88
|140.620.528
|% 19,86
|
|INFO
|6,50
|26.773
|% -7,01
|
|ATAGY
|4,17
|13.908.919
|% -5,66
|
|NIBAS
|5,00
|97.833
|% -5,12
|
|ITTFH
|3,43
|156.343.127
|% -4,46
|
|AKSUE
|15,02
|15.293.304
|% -4,33
|
|THYAO
|14,83
|2.420.255.313
|% 2,99
|
|PETKM
|4,08
|1.476.754.614
|% 4,35
|
|HALKB
|6,61
|684.132.543
|% 2,16
|
|KRDMD
|2,97
|681.687.158
|% 4,58
|
|ASELS
|22,90
|523.966.928
|% 0,88
|
|PETKM
|4,08
|1.476.754.614
|% 4,35
|
|EKGYO
|1,57
|481.227.991
|% 3,29
|
|KRDMD
|2,97
|681.687.158
|% 4,58
|
|ALBRK
|1,73
|323.266.553
|% 1,76
|
|THYAO
|14,83
|2.420.255.313
|% 2,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6062
|7,6443
|% -0,58
|
|Frank
|6,0220
|6,0583
|% 0,09
|
|Riyal
|1,5607
|1,5685
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.550
|1.551
|-9,92
|
|Altın Gr.
|292
|293
|-2,33
|
|Cumhuriyet
|1.951
|1.966
|-20,00
|
|Tam
|1.934
|1.983
|-12,07
|
|Yarım
|935
|959
|-5,84
|
|Çeyrek
|469
|480
|-2,92
|
|Gümüş.Ons
|17,92
|17,96
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,02
|
|B. Petrol
|64,53
|64,53
|-0,45
|
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