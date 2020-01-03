***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
03.01.2020 17:11
***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname (Özet)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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27.12.2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 27.12.2019 tarihli özel durum açıklamamız.
Bankamızca talep toplama yolu ile 06-07-08 Ocak 2020 tarihlerinde 91 gün vadeli 400.000.000 TL nominal değerli ve 154 gün vadeli 200.000.000 TL nominal değerli finansman bonolarının halka arz edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan "Özet" açıklamamız ekinde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807451
BIST
18:05113.684
En Yüksek
|Değişim
|: -1,94%
|| -2.248,04
|Açılış
|: 115.143
|
|Önceki Kapanış
|: 115.932
|
115.571
En Düşük
112.617
18:055,9755
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0184
|Açılış
|: 5,9790
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9590
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5,9792
En Düşük
5,9511
18:056,6713
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0135
|Açılış
|: 6,6540
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|Önceki Kapanış
|: 6,6590
|
6,6821
En Düşük
6,6374
18:05297,37
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 4,75
|Açılış
|: 297,37
|
|Önceki Kapanış
|: 292,62
|
298,52
En Düşük
292,56
BIST En Aktif Hisseler
|BTCIM
|3,98
|70.926.620
|% 19,88
|
|MEPET
|2,28
|91.455.508
|% 13,43
|
|ARENA
|9,31
|41.008.009
|% 12,44
|
|ARTI
|0,89
|117.811
|% 9,88
|
|VKING
|2,36
|11.803.569
|% 9,77
|
|MTRYO
|6,38
|237.768
|% -14,93
|
|YONGA
|9,00
|81.284
|% -10,00
|
|TKURU
|6,42
|298.809
|% -9,96
|
|UZERB
|2,07
|18.371
|% -9,61
|
|SAMAT
|1,57
|12.498.739
|% -8,72
|
|THYAO
|14,26
|2.263.145.825
|% -3,91
|
|ASELS
|21,78
|1.220.834.517
|% 0,83
|
|PETKM
|3,79
|819.019.170
|% -3,07
|
|IPEKE
|8,89
|717.390.357
|% 1,83
|
|KRDMD
|2,69
|683.605.827
|% -1,82
|
|ALBRK
|1,54
|461.124.316
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,69
|683.605.827
|% -1,82
|
|EKGYO
|1,46
|364.289.419
|% -2,67
|
|PETKM
|3,79
|819.019.170
|% -3,07
|
|IHLGM
|1,12
|230.599.798
|% -7,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7901
|7,8291
|% -0,16
|
|Frank
|6,1220
|6,1589
|% 0,24
|
|Riyal
|1,5879
|1,5959
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.548
|1.549
|20,21
|
|Altın Gr.
|297
|297
|4,75
|
|Cumhuriyet
|1.970
|2.000
|31,00
|
|Tam
|1.963
|2.012
|33,45
|
|Yarım
|949
|973
|16,18
|
|Çeyrek
|476
|487
|8,09
|
|Gümüş.Ons
|18,00
|18,04
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,46
|0,01
|
|B. Petrol
|68,61
|68,61
|2,36
|
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