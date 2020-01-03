***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)









***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (Özet)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.12.2019Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 27.12.2019 tarihli özel durum açıklamamız.Bankamızca talep toplama yolu ile 06-07-08 Ocak 2020 tarihlerinde 91 gün vadeli 400.000.000 TL nominal değerli ve 154 gün vadeli 200.000.000 TL nominal değerli finansman bonolarının halka arz edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan "Özet" açıklamamız ekinde yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807451BIST