***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
03.01.2020 17:10
***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
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Hayır (No)
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27.12.2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 27.12.2019 tarihli açıklamamız.
Bankamızca 400.000.000 TL nominal değerli 91 gün vadeli ve 200.000.000 TL nominal değerli 154 gün vadeli finansman bonolarının ihraç ve halka arz edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul'a başvuru yapıldığı ilgi açıklamamız ile duyurulmuştu.
Bu kapsamda vade başı 10.01.2020 olmak üzere vade sonu 10.04.2020 olan 91 gün vadeli 400.000.000 TL nominal değerli ve yine vade başı 10.01.2020 olmak üzere vade sonu 12.06.2020 olan 154 gün vadeli 200.000.000 TL nominal değerli Vakıfbank finansman bonoları ihraç ve halka arz edilecek olup Vakıfbank Finansman Bonolarının ihraç ve halka arzına ilişkin talep toplama işlemi 06-07-08 Ocak 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu bonolara, 600.000.000 TL nominal olan halka arz büyüklüğünden fazla talep gelmesi durumunda toplam halka arz miktarı 900.000.000 TL nominal tutara yükseltilebilecektir.
Söz konusu finansman bonosunun ihraç ve halka arz edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan ve faiz oranlarının hesaplanmasına ilişkin ayrıntılı bilgileri de içeren "Sermaye Piyasası Aracı Notu" açıklamamız ekinde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807450
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|ARENA
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|
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|0,89
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|% 9,88
|
|VKING
|2,36
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|% 9,77
|
|MTRYO
|6,38
|237.768
|% -14,93
|
|YONGA
|9,00
|81.284
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|
|TKURU
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|298.809
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|
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|
|SAMAT
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|
|IHLGM
|1,12
|230.599.798
|% -7,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
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|% 0,00
|
|Euro
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