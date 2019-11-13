***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Kredi Derecelendirmesi









***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.07.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 1 Kasım 2019 tarihinde Türkiye'nin derecelendirme not görünümünü Negati