***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Kredi Derecelendirmesi
13.11.2019 11:35
***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.07.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 1 Kasım 2019 tarihinde Türkiye'nin derecelendirme not görünümünü Negati
11:48104.084
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 111,83
|Açılış
|: 104.050
|
|Önceki Kapanış
|: 103.972
|
104.385
En Düşük
103.682
11:485,7639
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0146
|Açılış
|: 5,7670
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7720
|
5,7818
En Düşük
5,7586
11:486,3477
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0168
|Açılış
|: 6,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3600
|
6,3704
En Düşük
6,3426
11:48270,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,41
|Açılış
|: 270,55
|
|Önceki Kapanış
|: 270,96
|
271,63
En Düşük
270,21
BIST En Aktif Hisseler
|DERIM
|4,44
|11.548.310
|% 10,72
|
|RTALB
|1,94
|7.516.759
|% 9,60
|
|AYEN
|3,02
|45.808.822
|% 8,24
|
|SEYKM
|5,39
|75
|% 7,80
|
|METAL
|1,00
|25.935
|% 7,53
|
|KLNMA
|33,54
|1.703.933
|% -14,96
|
|RALYH
|6,36
|6.360
|% -12,28
|
|UMPAS
|0,47
|2.456
|% -9,62
|
|POLTK
|69,55
|7.253
|% -8,49
|
|ISATR
|156.500,00
|156.500
|% -6,85
|
|THYAO
|13,19
|525.091.581
|% -1,12
|
|KRDMD
|2,35
|195.264.358
|% 2,62
|
|GARAN
|9,88
|153.065.445
|% 0,61
|
|PGSUS
|71,50
|135.880.352
|% 0,56
|
|OZGYO
|1,39
|133.032.607
|% 0,00
|
|OZGYO
|1,39
|133.032.607
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,35
|195.264.358
|% 2,62
|
|CEMAS
|1,21
|48.648.146
|% -1,63
|
|THYAO
|13,19
|525.091.581
|% -1,12
|
|ADESE
|2,10
|67.590.633
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3747
|7,4117
|% -0,40
|
|Frank
|5,7920
|5,8269
|% -0,07
|
|Riyal
|1,5326
|1,5403
|% -0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.460
|1.461
|1,72
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,47
|
|Cumhuriyet
|1.794
|1.821
|-10,00
|
|Tam
|1.787
|1.831
|-7,84
|
|Yarım
|864
|886
|-3,79
|
|Çeyrek
|433
|443
|-1,90
|
|Gümüş.Ons
|16,87
|16,89
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,13
|0,00
|
|B. Petrol
|61,69
|61,69
|-0,37
|