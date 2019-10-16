***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızca, yurt dışı nakit havale akımlarına dayalı ve hazine işlemlerine dayanan seküritizasyon programı kapsamında gelecekteki nakit akışı işlemi ve hazine finansmanı işlemi de dâhil olmak üzere yapının gerektirdiği diğer işlemleri gerçekleştirmek suretiyle 417 milyon ABD Doları tutarında 3 yıl ödemesiz dönem dâhil toplam 7 yıl vadeli seküritizasyon finansmanı temin edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793513BIST