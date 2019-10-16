***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.10.2019 16:36
***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızca, yurt dışı nakit havale akımlarına dayalı ve hazine işlemlerine dayanan seküritizasyon programı kapsamında gelecekteki nakit akışı işlemi ve hazine finansmanı işlemi de dâhil olmak üzere yapının gerektirdiği diğer işlemleri gerçekleştirmek suretiyle 417 milyon ABD Doları tutarında 3 yıl ödemesiz dönem dâhil toplam 7 yıl vadeli seküritizasyon finansmanı temin edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793513
BIST
18:0594.137
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 93.515
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|Önceki Kapanış
|: 94.137
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94.391
En Düşük
93.094
18:055,8847
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0004
|Açılış
|: 5,8970
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8950
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5,8890
En Düşük
5,8790
18:056,5267
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0076
|Açılış
|: 6,5100
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|Önceki Kapanış
|: 6,4800
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6,5330
En Düşük
6,5147
18:05281,97
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 281,85
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|Önceki Kapanış
|: 281,63
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283,02
En Düşük
280,17