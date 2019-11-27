***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarVakıfBank, uluslararası piyasalardan 239,5 milyon ABD Doları ve 309,3 milyon Avro olmak üzere toplam 580 milyon ABD Doları karşılığı sendikasyon kredisi sağlamıştır. 367 gün vadeli kredinin toplam maliyeti ABD Doları kısmı için Libor +% 2,25 ve Euro kısmı için Euribor + %2,10 olarak gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800595BIST