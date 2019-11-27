***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.11.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar-Açıklama metni aşağıdaki gibi düzeltmiştir.Bankamızca 3,5 yıl vadeli 150 milyon ABD doları değerinde proje kredisi teminatlı finansmana yönelik sözleşme imzalanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800601BIST