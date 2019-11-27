***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.11.2019 12:02
***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.11.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
-Açıklama metni aşağıdaki gibi düzeltmiştir.
Bankamızca 3,5 yıl vadeli 150 milyon ABD doları değerinde proje kredisi teminatlı finansmana yönelik sözleşme imzalanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800601
BIST
13:20105.803
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -180,31
|Açılış
|: 105.936
|
|Önceki Kapanış
|: 105.983
|
106.366
En Düşük
105.395
13:205,7626
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0008
|Açılış
|: 5,7530
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7500
|
5,7740
En Düşük
5,7499
13:206,3445
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0103
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,3586
En Düşük
6,3350
13:20270,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,68
|Açılış
|: 270,19
|
|Önceki Kapanış
|: 270,87
|
271,05
En Düşük
269,80
BIST En Aktif Hisseler
|UNYEC
|3,93
|27.074.355
|% 16,62
|
|LINK
|17,18
|9.756.591
|% 14,15
|
|ASUZU
|12,23
|60.310.489
|% 13,35
|
|FRIGO
|12,27
|291.265
|% 9,95
|
|EKIZ
|0,52
|18.185
|% 8,33
|
|UZERB
|1,61
|7.217
|% -8,00
|
|ORMA
|2,60
|8.028
|% -7,80
|
|ETILR
|2,70
|8.430
|% -6,90
|
|IHYAY
|0,84
|24.284.196
|% -6,67
|
|DIRIT
|1,09
|6.022.717
|% -6,03
|
|THYAO
|13,60
|694.049.409
|% -1,02
|
|SISE
|4,91
|219.815.949
|% 1,24
|
|GARAN
|9,99
|147.397.322
|% -0,20
|
|KRDMD
|2,35
|141.512.729
|% 0,93
|
|ASELS
|18,71
|136.410.198
|% -0,69
|
|KRDMD
|2,35
|141.512.729
|% 0,93
|
|EKGYO
|1,49
|77.972.833
|% 0,68
|
|THYAO
|13,60
|694.049.409
|% -1,02
|
|KARSN
|1,41
|64.249.440
|% 2,17
|
|IHLAS
|0,64
|28.925.423
|% 3,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3881
|7,4252
|% -0,01
|
|Frank
|5,7490
|5,7837
|% -0,11
|
|Riyal
|1,5315
|1,5392
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.458
|1.459
|-3,84
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,78
|
|Cumhuriyet
|1.791
|1.819
|6,00
|
|Tam
|1.783
|1.828
|5,32
|
|Yarım
|862
|884
|2,58
|
|Çeyrek
|432
|442
|1,28
|
|Gümüş.Ons
|17,03
|17,05
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,16
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,31
|63,31
|0,10
|