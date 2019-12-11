***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.12.2019 10:19
***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 4 Aralık 2019 tarihli Özel Durum Açıklaması,
İlgide kayıtlı özel durum açıklamamız ile, T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün idare ve temsil ettiği %58,51'lik Bankamız hissesinin T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı adına Banka pay defterine kaydedilme sürecinin başladığı duyurulmuş idi.
Bankamız hisselerinin devir işlemlerine ilişkin süreç 11 Aralık 2019 tarihi itibari ile tamamlanarak, Bankamızın %58,51'lik hissesi Hazine'ye devredilmiş olup T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı adına Bankamız pay defterine kaydedilmiştir.
Bankamız önceki ve güncel ortaklık yapısı ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802971
BIST
14:48108.036
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 24,99
|Açılış
|: 108.031
|
|Önceki Kapanış
|: 108.011
|
108.218
En Düşük
107.465
14:485,8095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0037
|Açılış
|: 5,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8030
|
5,8135
En Düşük
5,7958
14:486,4389
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0053
|Açılış
|: 6,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4250
|
6,4467
En Düşük
6,4280
14:48273,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,46
|Açılış
|: 273,89
|
|Önceki Kapanış
|: 273,43
|
274,19
En Düşük
272,72
BIST En Aktif Hisseler
|AKFGY
|3,78
|18.358.593
|% 20,00
|
|RYSAS
|3,61
|47.481.722
|% 13,17
|
|PSDTC
|8,24
|5.706.257
|% 11,80
|
|PSDTC
|8,24
|5.706.257
|% 11,80
|
|PSDTC
|8,24
|5.706.257
|% 11,80
|
|FORMT
|4,40
|26.497
|% -14,89
|
|SMART
|7,65
|4.467.815
|% -10,53
|
|UZERB
|2,66
|117.818
|% -9,83
|
|DIRIT
|0,94
|132.063
|% -9,62
|
|BASCM
|2,35
|14.879
|% -9,27
|
|THYAO
|13,71
|418.325.024
|% 0,00
|
|VESTL
|13,12
|344.609.208
|% 7,98
|
|PGSUS
|80,65
|222.557.562
|% 3,00
|
|PAPIL
|8,14
|204.459.067
|% 7,25
|
|ASELS
|19,22
|163.935.784
|% -0,62
|
|KARSN
|1,54
|116.809.265
|% 3,36
|
|EKGYO
|1,49
|113.176.924
|% -1,32
|
|ODAS
|2,15
|132.625.843
|% 3,86
|
|CEMAS
|1,50
|78.928.985
|% 2,04
|
|ISFIN
|3,13
|156.480.135
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6133
|7,6515
|% -0,28
|
|Frank
|5,8729
|5,9083
|% -0,05
|
|Riyal
|1,5436
|1,5513
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.466
|1.467
|1,64
|
|Altın Gr.
|274
|274
|0,46
|
|Cumhuriyet
|1.815
|1.843
|-1,00
|
|Tam
|1.807
|1.852
|-0,54
|
|Yarım
|873
|896
|-0,26
|
|Çeyrek
|438
|448
|-0,13
|
|Gümüş.Ons
|16,64
|16,69
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,12
|0,00
|
|B. Petrol
|63,85
|63,85
|-0,49
|