***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar3 Şubat 2015 tarihinde Bankamızca ihraç edilen ülkemizin ilk Basel 3 uyumlu sermaye benzeri tahvili olan, 500 milyon ABD Doları tutarında, 10 yıl vadeli ve 5 yıl sonunda erken itfa opsiyonuna sahip sermaye benzeri tahvilin (katkı sermaye) erken itfa opsiyonunun kullanılmasına karar verilmiş olup, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulundan erken itfa opsiyonunun kullanılmasına ilişkin gerekli izin alınmıştır.Söz konusu tahvil 3 Şubat 2020 tarihinde itfa edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804766BIST