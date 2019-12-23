***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.12.2019 12:26
***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
3 Şubat 2015 tarihinde Bankamızca ihraç edilen ülkemizin ilk Basel 3 uyumlu sermaye benzeri tahvili olan, 500 milyon ABD Doları tutarında, 10 yıl vadeli ve 5 yıl sonunda erken itfa opsiyonuna sahip sermaye benzeri tahvilin (katkı sermaye) erken itfa opsiyonunun kullanılmasına karar verilmiş olup, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulundan erken itfa opsiyonunun kullanılmasına ilişkin gerekli izin alınmıştır.
Söz konusu tahvil 3 Şubat 2020 tarihinde itfa edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804766
BIST
12:33111.809
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 632,73
|Açılış
|: 111.479
|
|Önceki Kapanış
|: 111.177
|
111.813
En Düşük
111.266
12:335,9357
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0046
|Açılış
|: 5,9340
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9400
|
5,9426
En Düşük
5,9186
12:336,5855
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0034
|Açılış
|: 6,5690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5760
|
6,5911
En Düşük
6,5706
12:33283,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,06
|Açılış
|: 283,30
|
|Önceki Kapanış
|: 282,24
|
283,44
En Düşük
282,11
BIST En Aktif Hisseler
|ASUZU
|14,84
|81.644.260
|% 13,98
|
|FMIZP
|43,70
|15.347.724
|% 12,05
|
|QNBFL
|82,00
|2.564.191
|% 11,72
|
|IZMDC
|6,94
|34.785.180
|% 10,86
|
|KARSN
|1,75
|231.723.095
|% 9,37
|
|UZERB
|2,72
|2.606
|% -9,93
|
|EUKYO
|1,62
|1.514.054
|% -7,95
|
|MTRYO
|6,60
|436.229
|% -5,85
|
|EGCYH
|0,18
|70.501
|% -5,26
|
|ETYAT
|1,24
|1.007.729
|% -3,88
|
|VESTL
|14,41
|258.894.678
|% 7,94
|
|IPEKE
|8,39
|254.336.118
|% 0,24
|
|KOZAA
|10,30
|242.838.655
|% 1,68
|
|KARSN
|1,75
|231.723.095
|% 9,37
|
|ALBRK
|1,44
|195.389.208
|% 6,67
|
|KARSN
|1,75
|231.723.095
|% 9,37
|
|ALBRK
|1,44
|195.389.208
|% 6,67
|
|IHLGM
|1,02
|107.622.377
|% 5,15
|
|EKGYO
|1,43
|149.259.278
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,53
|126.026.495
|% -0,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7054
|7,7441
|% 0,04
|
|Frank
|6,0275
|6,0638
|% 0,01
|
|Riyal
|1,5777
|1,5856
|% -0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.484
|1.485
|6,88
|
|Altın Gr.
|283
|283
|1,07
|
|Cumhuriyet
|1.882
|1.895
|5,00
|
|Tam
|1.868
|1.915
|5,00
|
|Yarım
|903
|926
|2,42
|
|Çeyrek
|453
|463
|1,21
|
|Gümüş.Ons
|17,36
|17,40
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|0,04
|
|B. Petrol
|66,14
|66,14
|0,00
|