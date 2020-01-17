***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.03.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 19 Şubat 2016, 19 Nisan 2016, 24.06.2016, 25.08.2016, 27.10.2016, 22.12.2016, 21.02.2017, 25.04.2017, 30.06.2017, 08.09.2017, 27.11.2017, 30.01.2018, 05.04.2018, 04.06.2018, 03.08.2018, 02.10.2018 ve 19.03.2019 tarihli özel durum açıklamalarımız.İlgide kayıtlı açıklamalarımızla duyurulduğu üzere, Rekabet Kurulu'nun 07.03.2011 tarihli ve 11-13/243-78 sayılı Kararı ile 8.226.296,00- TL tutarında verilen idari para cezasının iptali için Danıştay 13. Dairesi Başkanlığı'nın 2011/4071 esas sayısına kayden iptal davası açılmıştır. Mahkemenin 03.11.2015 tarihli ve E.2011/4071, K.2015/3721 sayılı kararı ile davanın reddine karar verilmiştir. Söz konusu karara karşı 18.02.2016 tarihinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu nezdinde temyiz başvurusu yapılmış ve Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun 2016/1343 Esas, 2018/4690 Karar ve 14.11.2018 tarihli kararı ile Bankamızın temyiz başvurusu da reddedilmiştir. Bankamız Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun kararına karşı karar düzeltme yoluna gidilmiş ve Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun 30.10.2019 tarihli ve 2019/998 E., 2019/4855 K. sayılı kararıyla talebimiz reddedilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813383BIST