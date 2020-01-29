***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.01.2020 14:15
eltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.04.2015
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yurtdışı Tahvil İhracı Hk.
İlgi: a) 03.04.2013 tarihli özel durum açıklamamız
b)17.04.2015 tarihli özel durum açıklamamız
İlgi "a" da kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca GMTN (Global Medium Term Notes) programı kurulduğu ve program kapsamında farklı para birimlerinde ve farklı vadelerde ihraç yapmaya hazır hale getirildiği,
İlgi "b" de kayıtlı açıklamamız ile GMTN programı sözleşmesel boyutunun 7 milyar ABD Dolarına arttırıldığı duyurulmuştu.
Bu kapsamda, Bankamızca Türkiye dışında yerleşik nitelikli kurumsal yatırımcılara, ABD Doları cinsinden tahvil ihracı düzenlenmesi için : Banca IMI, Emirates NBD Capital, Goldman Sachs International, ICBC, NatWest Markets, Societe Generale, Standard Chartered Bank (B&D).
yetkilendirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815055
BIST
17:16119.885
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 82,99
|Açılış
|: 120.586
|
|Önceki Kapanış
|: 119.802
|
120.741
En Düşük
119.506
17:165,9594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0181
|Açılış
|: 5,9580
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9470
|
5,9609
En Düşük
5,9367
17:166,5528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0030
|Açılış
|: 6,5490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5410
|
6,5600
En Düşük
6,5379
17:16300,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,05
|Açılış
|: 300,84
|
|Önceki Kapanış
|: 299,79
|
301,25
En Düşük
298,70
BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|8,25
|458.367.315
|% 19,91
|
|DESA
|5,49
|44.185.135
|% 19,87
|
|ULUSE
|36,60
|13.237.601
|% 15,46
|
|OYLUM
|6,39
|49.995.869
|% 12,30
|
|ASLAN
|45,16
|52.609.374
|% 10,90
|
|HUBVC
|33,00
|5.500.483
|% -17,75
|
|RYSAS
|7,58
|21.534.163
|% -17,70
|
|BURVA
|17,00
|187.892
|% -15,00
|
|TKNSA
|8,80
|51.098.499
|% -14,56
|
|ESCOM
|2,43
|3.032.280
|% -14,44
|
|THYAO
|14,15
|1.055.054.140
|% -0,14
|
|KRDMD
|2,84
|735.787.429
|% -1,73
|
|ISFIN
|4,41
|591.632.849
|% 1,15
|
|PETKM
|4,05
|519.777.442
|% -0,98
|
|ODAS
|2,09
|475.511.871
|% 7,18
|
|KRDMD
|2,84
|735.787.429
|% -1,73
|
|ODAS
|2,09
|475.511.871
|% 7,18
|
|KRSTL
|2,19
|468.522.200
|% 3,30
|
|ISGYO
|1,88
|344.323.122
|% 1,62
|
|ISFIN
|4,41
|591.632.849
|% 1,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7206
|7,7593
|% 0,11
|
|Frank
|6,0798
|6,1164
|% -0,06
|
|Riyal
|1,5835
|1,5914
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.569
|1.570
|0,43
|
|Altın Gr.
|301
|301
|1,09
|
|Cumhuriyet
|1.992
|2.022
|-3,00
|
|Tam
|1.982
|2.032
|-3,46
|
|Yarım
|958
|983
|-1,67
|
|Çeyrek
|481
|491
|-0,84
|
|Gümüş.Ons
|17,45
|17,48
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|0,01
|
|B. Petrol
|59,41
|59,41
|0,60
|
Seans Raporu
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17:29XU100
Endeks 119, 867 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 05 üstünde . İşlem hacmi 9, 178.00 milyon TL de
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Yüzde 9.51 oranında artışla 10.13 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 486, 430 adet işlem
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17:24XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 01 artarak (% 0.02 ) 113, 459