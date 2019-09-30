***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFVKFB91957 ISIN kodlu T. Vakıflar Bankası T.A.O. Finansman Bonolarının İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.06.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 20.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 30.09.2019Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFVKFB91957Satışa Başlanma Tarihi 28.06.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 28.06.2019Vade Başlangıç Tarihi 01.07.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 108.060.099Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 30.09.2019Kayıt Tarihi 27.09.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 30.09.2019Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 108.060.099Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalarİlgi: 01 Temmuz 2019 tarihli açıklamamız. Bankamızca 01 Temmuz 2019 tarihinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFB91957 ISIN kodlu 53 gün vadeli 108.060.099 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (30.09.2019) vadesi gelmiş olup, itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789260BIST