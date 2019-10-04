***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFVKFBE1919 ISIN kodlu T. Vakıflar Bankası T.A.O. Finansman Bonolarının İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.06.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 20.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 400.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 04.10.2019Vade (Gün Sayısı) 105Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22,5000Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 24,3609Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRFVKFBE1919Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 17.06.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 19.06.2019Vade Başlangıç Tarihi 21.06.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 323.626.424İhraç Fiyatı 0,93921Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 04.10.2019Kayıt Tarihi 03.10.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 04.10.2019Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 323.626.424Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalarİlgi: 20 Haziran 2019 tarihli açıklamamız. Bankamızca 21 Haziran 2019 tarihinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFBE1919 ISIN kodlu 105 gün vadeli 323.626.424 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (04.10.2019) vadesi gelmiş olup, itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790500BIST