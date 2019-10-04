***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
04.10.2019 17:56
***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFVKFBE1919 ISIN kodlu T. Vakıflar Bankası T.A.O. Finansman Bonolarının İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.06.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 400.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 04.10.2019
Vade (Gün Sayısı) 105
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22,5000
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 24,3609
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRFVKFBE1919
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 17.06.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 19.06.2019
Vade Başlangıç Tarihi 21.06.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 323.626.424
İhraç Fiyatı 0,93921
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 04.10.2019
Kayıt Tarihi 03.10.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 04.10.2019
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 323.626.424
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
İlgi: 20 Haziran 2019 tarihli açıklamamız. Bankamızca 21 Haziran 2019 tarihinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFBE1919 ISIN kodlu 105 gün vadeli 323.626.424 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (04.10.2019) vadesi gelmiş olup, itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790500
BIST